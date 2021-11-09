Циклон на Дальнем Востоке привел к ЧП на дорогах и в море

Много неприятностей доставил циклон, который обрушился на юг Дальнего Востока. В Хабаровском крае и ЕАО прошел ледяной дождь. Коркой покрылось все: деревья, здания, машины, дороги, тротуары. Но сложнее всего пришлось пешеходам - убрать лед дворники просто не успевали.

Некоторые городские дворы так завалило снегом, что выехать на автомобиле было невозможно. Фото: vesti.ru

- Вышла из машины и понимаю, что не могу стоять! - рассказывает хабаровчанка Надежда Лапардина. - Окликнула проходящего мимо мужчину, попросила подхватить меня под локоть. Так и добралась до магазина.

Возросла в пять раз нагрузка на травмпункты. Только за первую половину дня в один из них обратились сто человек против обычных 50-80 за сутки. У людей - переломы рук, ног, разбитые головы, ушибы, растяжения....

- Утром, выходя из подъезда, чуть не рухнула! А на моих глазах во дворе упала бабушка. Вызвала ей "скорую", по всей видимости, сотрясение мозга, - делится жительница Хабаровска Анастасия Колизеева. - Дворы не убраны от снега, а управляющим компаниям все равно!

Такие жалобы - не единичные. На помощь УК и ТСЖ в итоге пришла мэрия.

- Несмотря на то что дворы - зона ответственности жилищных организаций, администрация совместно с управляющими компаниями и ТСЖ организовала работу по подсыпке песка во дворах, междворовых проездах, на тротуарах, - рассказал первый заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Иван Соловьёв.

Больше всего не повезло пешеходам и автомобилистам. Фото: vesti.ru

Стихия сказалась и на транспортном сообщении: в Хабаровском аэропорту, например, циклон задержал вылет нескольких авиарейсов. Из-за обледенения в регионе ограничили междугороднее автобусное сообщение на дороге Хабаровск - село Лидога - поселок Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, а также на участке трассы "Амур" Хабаровск - Биробиджан. Однако аварий избежать не удалось.

Не обошлось и без ЧП на дорогах: утром перевернулся автобус, перевозивший 25 пассажиров. Маршрут N 103 следовал из села Вознесенское в город Амурск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок. Пострадали шесть человек. Женщина 1987 года рождения госпитализирована в Амурскую центральную районную больницу, остальные лечатся амбулаторно.

В соседней Еврейской автономии, где также прошел ледяной дождь, без электричества остался 21 населенный пункт в трех районах. Там оборваны линии электропередачи и повреждены опоры.

Коркой покрылось все: деревья, здания, машины, дороги, тротуары. Но сложнее всего пришлось пешеходам: убрать лед дворники просто не успевали

Без электроснабжения из-за дождя и ветра порывами до 30 метров в секунду остались и 7,8 тысячи жителей Приморья. На помощь местным энергетикам отправились бригады из соседних регионов - Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии. Во Владивостоке стихия срывала кровли с домов, рекламные щиты, повредила фонарные столбы. Часть конструкций кафе упала на автомобиль. Водитель получил травмы.

Циклон натворил дел и на море: у берегов Находки штормовой ветер вышвырнул на мель панамский контейнеровоз Rise Shine. На его борту находились 14 человек - все граждане Китая. Машинное отделение судна оказалось затоплено, по корпусу пошла трещина. К эвакуации пришлось привлекать вертолет МЧС. На контейнеровозе нет вертолетной площадки, поэтому поднимали моряков с помощью лебедки. К счастью, никто не пострадал.