Энергетики из ДФО помогут восстановить электроснабжение в Приморье

Энергетики из Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей прибыли в Приморье для помощи в устранении аварий, которые произошли из-за штормового ветра. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании.

На утро 9 ноября все оборудование филиала 35-110 кВ работает в штатном режиме. Накануне энергетики оперативно восстановили линию электропередачи во Владивостоке.

Сейчас работы ведутся только на единичных повреждениях в распределительных сетях низкого класса напряжения в отдельных населенных пунктах Анучинского, Надеждинского, Хасанского, Шкотовского района и в Партизанском городском округе.

Ожидается, что сегодня ко второй половине дня электроснабжение потребителей будет восстановлено.

В понедельник вечером около 7,8 тысячи жителей Приморья остались без электроснабжения из-за циклона, который принес в регион дождь и ветер порывами до 30 метров в секунду.