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09.11.2021 04:56
Рубрика: Происшествия

Энергетики из ДФО помогут восстановить электроснабжение в Приморье

Текст: Ольга Журман

Энергетики из Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей прибыли в Приморье для помощи в устранении аварий, которые произошли из-за штормового ветра. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании.

На утро 9 ноября все оборудование филиала 35-110 кВ работает в штатном режиме. Накануне энергетики оперативно восстановили линию электропередачи во Владивостоке.

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Сейчас работы ведутся только на единичных повреждениях в распределительных сетях низкого класса напряжения в отдельных населенных пунктах Анучинского, Надеждинского, Хасанского, Шкотовского района и в Партизанском городском округе.

Ожидается, что сегодня ко второй половине дня электроснабжение потребителей будет восстановлено.

В понедельник вечером около 7,8 тысячи жителей Приморья остались без электроснабжения из-за циклона, который принес в регион дождь и ветер порывами до 30 метров в секунду.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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