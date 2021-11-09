Песков объяснил ситуацию с доставкой товаров на Дальнем Востоке

Вопрос доставки товаров из-за перегруженности портов на Дальнем Востоке на контроле у президента, правительство принимает меры, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть определенные логистические проблемы, вызваны они развивающимся в последние недели международным логистическим кризисом​​​. Это постковидные проявления в мировой экономике", - сказал Песков.

"Действительно, на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего, импортным грузом", - заметил пресс-секретарь главы государства.

"По линии правительства меры принимаются. Конечно же, этот вопрос и на контроле у президента", - заверил Песков.