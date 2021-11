Премьер-министр Моди посетил саммиты глав государств в Риме и Глазго

Премьер-министр Индии Нарендра Моди побывал с пятидневным визитом в Италии (в Риме) и Великобритании (Глазго). Он участвовал в 26-й конференции ООН по изменению климата ( Conference of Parties, COP26), на которой обозначил взятые Индией обязательства по развитию возобновляемых источников энергии, и на саммите G20, где изложил позицию страны по глобальным вопросам.

На конференции по климату в Глазго премьер-министр Моди выступил с конструктивным заявлением и подчеркнул масштаб и глубину мер по борьбе с изменением климата, принимаемых Индией, озвучил будущие цели, которые страна поставила перед собой.

В своем выступлении на COP26 премьер-министр Моди объявил о пяти "первоэлементах" (амрит татва), включая цель достичь нулевых выбросов к 2070 году. Он заявил, что Индия увеличит свои мощности по производству неископаемой энергии до 500 ГВт и покроет 50 процентов своих энергетических потребностей за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Подчеркнув усилия Индии по борьбе с изменением климата, премьер-министр Моди заявил, что Индия является единственной крупной экономикой, которая выполняла Парижские соглашения как по букве, так и по духу.

Отметив, что изменение климата является большой угрозой для существования некоторых развивающихся стран, премьер-министр Моди сказал, что считает своим долгом поднять и голос развивающихся стран.

Премьер-министр Нарендра Моди и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запустили в Глазго проект "Инфраструктура для устойчивых островных государств" (Infrastructure for the Resilient Island States, IRIS). Его запуск был частью деятельности международной Коалиции за устойчивую к стихийным бедствиям инфраструктуру (CDRI), созданной в 2016 году по инициативе Нарендры Моди.

Премьер-министр Индии также принял участие в мероприятии по запуску "Инфраструктуры для устойчивых островных государств" и объявил, что Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) создаст специальное базу данных для Малых островных развивающихся государств (Small Island Developing States, SIDS) для получения своевременной информации о циклонах, мониторинге коралловых рифов и береговой линии через спутник.

Он также принял участие в мероприятии партнерства "Построй лучший мир" (Build Back Better for the World, B3W) и подчеркнул четыре аспекта создания инфраструктуры, включая устойчивое и прозрачное финансирование, которое уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран.

В Риме премьер-министр Моди принял участие в саммите G20 и провел несколько двусторонних встреч с ведущими мировыми лидерами. Он встретился с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях 16-го саммита "большой двадцатки". В ходе встречи лидеры Индии и ЕС рассмотрели широкий круг вопросов, касающихся политических связей и отношений в области безопасности, торговли и инвестиций.

Во время визита в Рим премьер-министр Моди общался с членами различных организаций, включая представителей сикхской общины. Кроме того, он провел двусторонние встречи с несколькими главами государств на полях G20 - с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Нарендра Моди также пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и оба лидера выразили удовлетворение состоянием широкомасштабного стратегического партнерства между Индией и Францией.

Присутствуя на трех сессиях по таким вопросам, как глобальная экономика, смягчение последствий изменения климата и устойчивое развитие, премьер-министр подчеркнул, что Индия всегда серьезно относилась к своим глобальным обязательствам.

Он также поддержал минимальную ставку корпоративного налога в размере 15 процентов, которая станет жизненно важным шагом в создании более справедливой глобальной финансовой архитектуры.

Подчеркнув необходимость смягчения последствий изменения климата и обеспечения климатической справедливости, премьер-министр Моди представил партнерам по G20 три практических пункта. Он отметил, что крайне важно, чтобы в процессе восстановления после Covid-19 приоритетом в мире были цели ООН в области устойчивого развития.