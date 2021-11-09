Премьер-министр Моди посетил саммиты глав государств в Риме и Глазго

Новости

Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших в ходе давки на концерте в США 06:34
В районе аварии с контейнеровозом продлили штормовое предупреждение 06:28
Роспотребнадзор: Более 40 миллионов россиян сделали прививки от гриппа 06:01
Прокуратура начала проверку после ЧП с контейнеровозом у Находки 05:56
Приморские спасатели отправились к месту ЧП с контейнеровозом 05:49
Помощников Трампа вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия 05:29
Врач Тимаков заявил об эффективности ревакцинации "Спутником V" 05:10
В Хабаровске дороги и машины покрылись льдом после дождя 04:36
Инфекционист рассказал об опасном постковидном синдроме у детей 04:30
У берегов Приморья село на мель иностранное судно 04:30
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2" 03:55
В Хабаровском крае и ЕАО из-за гололеда нарушено автобусное сообщение 03:53
Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов 03:25
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 02:42
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий 02:15
Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате" 01:37
НАСА сообщило о приближении к Земле астероида 4660 Nereus 01:17
Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена до конца года 00:53
Власти Грузии прокомментировали перевод Саакашвили в больницу 00:34
Байден заявил об успехах в борьбе с киберпреступностью 00:13
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте 08.11.2021
Соединенные Штаты ввели санкции против криптобанка Chatex 08.11.2021
В Беларуси отреагировали на закрытие КПП в Польше 08.11.2021
Сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку в провинции Хомс 08.11.2021
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов 08.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 05:21
Рубрика: В мире

Премьер-министр Моди посетил саммиты глав государств в Риме и Глазго

Текст: Татьяна Дмитракова
Премьер-министр Индии Нарендра Моди побывал с пятидневным визитом в Италии (в Риме) и Великобритании (Глазго). Он участвовал в 26-й конференции ООН по изменению климата (Conference of Parties, COP26), на которой обозначил взятые Индией обязательства по развитию возобновляемых источников энергии, и на саммите G20, где изложил позицию страны по глобальным вопросам.
Фото: Юрий Михайленко/ТАСС Фото: Юрий Михайленко/ТАСС
Фото: Юрий Михайленко/ТАСС

На конференции по климату в Глазго премьер-министр Моди выступил с конструктивным заявлением и подчеркнул масштаб и глубину мер по борьбе с изменением климата, принимаемых Индией, озвучил будущие цели, которые страна поставила перед собой.

В своем выступлении на COP26 премьер-министр Моди объявил о пяти "первоэлементах" (амрит татва), включая цель достичь нулевых выбросов к 2070 году. Он заявил, что Индия увеличит свои мощности по производству неископаемой энергии до 500 ГВт и покроет 50 процентов своих энергетических потребностей за счет возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Фото: РИА/Виталий Тимкив
Индия намерена отправить 50 тысяч тонн зерна в голодающий Афганистан

Подчеркнув усилия Индии по борьбе с изменением климата, премьер-министр Моди заявил, что Индия является единственной крупной экономикой, которая выполняла Парижские соглашения как по букве, так и по духу.

Отметив, что изменение климата является большой угрозой для существования некоторых развивающихся стран, премьер-министр Моди сказал, что считает своим долгом поднять и голос развивающихся стран.

Премьер-министр Нарендра Моди и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запустили в Глазго проект "Инфраструктура для устойчивых островных государств" (Infrastructure for the Resilient Island States, IRIS). Его запуск был частью деятельности международной Коалиции за устойчивую к стихийным бедствиям инфраструктуру (CDRI), созданной в 2016 году по инициативе Нарендры Моди.

Премьер-министр Индии также принял участие в мероприятии по запуску "Инфраструктуры для устойчивых островных государств" и объявил, что Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) создаст специальное базу данных для Малых островных развивающихся государств (Small Island Developing States, SIDS) для получения своевременной информации о циклонах, мониторинге коралловых рифов и береговой линии через спутник.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Нарендра Моди: Индия будет надежным партнером России на Дальнем Востоке

Он также принял участие в мероприятии партнерства "Построй лучший мир" (Build Back Better for the World, B3W) и подчеркнул четыре аспекта создания инфраструктуры, включая устойчивое и прозрачное финансирование, которое уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран.

В Риме премьер-министр Моди принял участие в саммите G20 и провел несколько двусторонних встреч с ведущими мировыми лидерами. Он встретился с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях 16-го саммита "большой двадцатки". В ходе встречи лидеры Индии и ЕС рассмотрели широкий круг вопросов, касающихся политических связей и отношений в области безопасности, торговли и инвестиций.

Во время визита в Рим премьер-министр Моди общался с членами различных организаций, включая представителей сикхской общины. Кроме того, он провел двусторонние встречи с несколькими главами государств на полях G20 - с канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Италии Марио Драги, президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном. Нарендра Моди также пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и оба лидера выразили удовлетворение состоянием широкомасштабного стратегического партнерства между Индией и Францией.

Фото: phonoteka.org
Индия отправит 3 миллиона доз вакцины в Непал, Мьянму и Бангладеш

Присутствуя на трех сессиях по таким вопросам, как глобальная экономика, смягчение последствий изменения климата и устойчивое развитие, премьер-министр подчеркнул, что Индия всегда серьезно относилась к своим глобальным обязательствам.

Он также поддержал минимальную ставку корпоративного налога в размере 15 процентов, которая станет жизненно важным шагом в создании более справедливой глобальной финансовой архитектуры.

Подчеркнув необходимость смягчения последствий изменения климата и обеспечения климатической справедливости, премьер-министр Моди представил партнерам по G20 три практических пункта. Он отметил, что крайне важно, чтобы в процессе восстановления после Covid-19 приоритетом в мире были цели ООН в области устойчивого развития.

В регионах В мире Юго-Восточная Азия В мире Юго-Восточная Азия Индия В мире Европа Великобритания В мире Европа Италия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Современная Индия

Главное сегодня

Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"
Приморские спасатели отправились к месту ЧП с контейнеровозом
Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов