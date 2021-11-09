У берегов Приморья село на мель иностранное судно

На юге Приморья у берегов города Находки сел на мель и переломился пополам контейнеровоз Rise Shine (судно ходит под флагом Панамы), сообщает ТАСС со ссылкой на начальника аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

"Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз получил пробоину, на помощь ему выдвинулось спасательное судно "Лазурит".

Накануне в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Циклон принес с собой осадки и очень сильный ветер, на море - высокие волны.