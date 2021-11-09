В аэропорту Хабаровска из-за циклона задержаны рейсы

Циклон, пришедший в Хабаровский край в понедельник, стал причиной задержки нескольких авиарейсов.

Как сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта в своем Telegram-канале, по метеоусловиям задержаны вылеты в Ноглики и Николаевск-на-Амуре.

"Рейс 4605 Хабаровск - Оха совмещен с рейсом 4593 Хабаровск - Оха по метеоусловиям аэропорта назначения. Вылет назначен на 13.05", - говорится в сообщении.

Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Сейчас экстренные службы аэропорта с помощью жидких реагентов очищают от наледи перрон, взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки. Воздушные суда обрабатывают противообледенительной жидкостью.

Напомним, во вторник утром Хабаровск оказался скован льдом. В городе прошел так называемый охлажденный дождь, из-за чего обледенели дороги, тротуары, здания, машины.