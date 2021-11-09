В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек

При столкновении рейсового автобуса и грузовика в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек. Об этом сообщил мэр Сергей Надсадин.

Напомним, авария произошла во вторник днем на проспекте Мира у "Дома торговли". Грузовик врезался в автобус, когда тот остановился перед пешеходным переходом. В салоне находились 20 пассажиров.

"По информации ГИБДД, которую мы получили, прибыв на место происшествия, скорая помощь увезла восемь человек - пассажиров автобуса", - приводит слова Надсадина РИА Новости.

В ближайшее время городские власти организуют "горячую линию", на которую могут обратиться другие пассажиры, которые вдруг почувствуют себя хуже, а также очевидцы ДТП.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники полиции. Инцидентом также заинтересовалась городская прокуратура.