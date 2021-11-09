В Хабаровске дороги и машины покрылись льдом после дождя

Во вторник утром Хабаровск проснулся под коркой льда. В городе прошел так называемый охлажденный дождь, из-за которого обледенели дороги, тротуары, здания, машины.

"Явление возникло из-за контраста температур - в городе стояла холодная арктическая масса, а циклон принес более теплые воздушные массы", - сказали ТАСС в Гидрометцентре.

По информации мэрии, борются с гололедом в городе более 50 единиц техники и 41 рабочий. На трассы высыпали 185,6 тонны песчано-соляной смеси, 16,6 тонны реагента и четыре тонны соли.

По информации синоптиков, влияние циклона - дождь и мокрый снег - будет сохраняться на территории края еще несколько дней.