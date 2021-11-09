В Хабаровском крае и ЕАО из-за гололеда нарушено автобусное сообщение

В Еврейской автономии во вторник ограничили движение междугородних автобусов по пяти трассам. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

С 6.00 и до особого распоряжения закрыт проезд для пассажирского транспорта на направлениях Биробиджан - Облучье, Биробиджан - Хабаровск, а также на дорогах регионального значения Биробиджан - Ленинское, Биробиджан - Амурзет и Биробиджан - Головино.

В Хабаровском крае приостановлено движение автобусов по трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, информирует пресс-служба местного ГУ МЧС. Причиной запрета также стали плохие погодные условия.

Накануне оба региона оказались под воздействием циклона, сместившегося с Корейского полуострова. Здесь наблюдаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сопровождаемые порывистым ветром. В Хабаровске ночью прошел дождь, а на утро машины, улицы и тротуары оказались покрыты ледяным панцирем, что сразу осложнило обстановку на дорогах. В результате многие горожане пришли на работу с опозданием.