В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами

В Хабаровском крае пассажирский автобус попал в ДТП. Это произошло сегодня утром на пятом километре трассы Амурск - Комсомольск-на-Амуре.

ПАЗ, следовавший из села Вознесенское в город Амурск, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находились 25 пассажиров и водитель.

"Люди самостоятельно попутным транспортном покинули место происшествия. Помощь прибывших пожарно-спасательных подразделений для деблокирования пассажиров не потребовалась", - сообщает ГУ МЧС по региону.

За медпомощью обратились шесть человек, в том числе ребенок. После осмотра одну женщину госпитализировали в Центральную районную больницу Амурска.

Причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.