В Приморье из-за ветра рухнуло кафе, пострадал человек

Часть конструкций кафе из-за штормового ветра упала на автомобиль во Владивостоке, травмы получил водитель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Приморья.

Сооружение стояло на улице Басаргина в районе трассы Седанка - Патрокл. Упавшая конструкция перекрыла две полосы движения в сторону Седанки. Движение в этом районе ограничено.

Падая, конструкция повредила столб электроосвещения и легковой автомобиль, водитель которого получил травму головы и сейчас находится в больнице.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

Циклон с сильными дождями и ветром до 30 метров в секунду обрушился на Приморский край в понедельник. Из-за непогоды возникли перебои с энергоснабжением, повреждены крыши нескольких зданий.