Приморские спасатели отправились к месту ЧП с контейнеровозом

У берегов Находки разворачивается операция по спасению экипажа севшего на мель контейнеровоза Rise Shine под флагом Панамы. Об этом рассказали в пресс-службе приморского главка МЧС.

В 05.02 по местному времени спасателям поступила информация о том, что в заливе Восток контейнеровоз сел на мель. На помощь терпящим бедствие из Владивостока вышло спасательное судно "Лазурит". В 10.30 капитан Rise Shine сообщил о том, что существует угроза членам экипажа.

"В 10.45 в аэропорт "Озерные ключи" убыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю в составе четырех человек и одной единицы техники. Готовится к вылету вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Из Находки к месту ЧП выдвинулись спасатели местного отряда МЧС и пожарного гарнизона.

Уже известно, что на борту Rise Shine находятся 14 иностранных граждан. Накануне в Приморье было объявлено штормовое предупреждение. Циклон принес с собой осадки и очень сильный ветер, на море - высокие волны.