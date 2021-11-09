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09.11.2021 17:40
Рубрика: Власть

Более 300 жителей Ульяновской области переселено из аварийного жилья

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Более 300 человек переселено из аварийного жилья в Ульяновской области с начала 2021 года. Ход реализации профильной программы обсудили на "строительном часе" под председательством губернатора Алексея Русских 8 ноября.
Фото: ОНФ Фото: ОНФ
Фото: ОНФ

- Одна из острейших проблем, которую пытаемся решить ускоренными темпами - переселение граждан из аварийного жилья. Годами люди мучаются, проживая в старых бараках, которые сложно назвать домами, в абсолютно непригодных квартирах. Вроде бы 21 век на дворе, а вопрос до сих пор в регионе очень болезненный. До 2023 года благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" жилищные условия улучшат порядка 1500 жителей нашего региона. На федеральном уровне нас поддержали с этой идеей, финансирование из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ выделено. Теперь дело пойдет быстрее. Те аварийные дома, которые я видел, не выдерживают критики. Сейчас нужен постоянный контроль темы. Люди должны встретить Новый год уже в новых квартирах, - подчеркнул Алексей Русских.

Фото: Алексей Юхтанов
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Также он добавил, что с начала 2021 года в новое жилье переехало более 300 человек, до конца года необходимо переселить еще 282 человека.

Расселение в регионе продолжается по двум программам: областной и федеральной в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего до 2023 года планируется расселить более 110 тысяч кв. м, в новые квартиры переедут более 1500 семей.

По данным министерства строительства и архитектуры Ульяновской области, по этапу 2020-2021 годов областной программы переселено 243 человека из 104 квартиры. До конца года по плану в новое жилье переедут еще 282 человека из 127 жилых помещений. Все квартиры на сегодня законтрактованы. Продолжается и реализация этапа 2021-2022 годов, по которому до конца следующего года необходимо переселить 559 человек из 254 квартир. В настоящее время законтрактовано 69% жилых помещений. В новое жилье уже переехали 65 человек из 38 квартир.

С начала реализации в регионе нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2019 году переселено 818 человек, на сегодняшний день план выполнен на 102%.

Фото: Пресс-служба администрации г. Ульяновска
В Ульяновской области 555 семей станут новоселами по федеральной программе

- Мы продолжаем ускоренную реализацию программы по переселению благодаря выделенным федеральным средствам. Планируем завершить федеральную программу на два года раньше: до конца 2023 года должны переселить порядка 555 семей. По областной программе из аварийного жилья передут порядка 1160 человек. Чтобы выполнить эти условия, муниципалитетам нужно определиться с количеством приобретаемого вторичного жилья и выплатами выкупной стоимости. Также должно быть понимание о необходимости строительства нового жилья, здесь мы параллельно ведем переговоры с подрядными организациями. Кроме того, дома из областной программы мы планируем переселять по новой схеме, о которой заявлял Президент. Перечень домов, подлежащих включению в новую программу, в настоящее время проходит процедуру согласования с Фондом содействия реформированию ЖКХ, - сообщил руководитель и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константин Алексич.

Справка "РГ":

Летом 2021 года президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск новой программы переселения из аварийного жилья, согласно которой будут расселяться дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года. В программе смогут принять участие регионы, которые полностью завершили текущий этап. В июне Ульяновской области одобрили заявку на выделение средств в размере 789 млн рублей из бюджета федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ на ускоренную реализацию программы переселения. Благодаря авансу в размере 39 млн рублей до конца 2023 года в новые квартиры переедут жители трех муниципальных образований: поселка городского типа Языково в Карсунском районе, села Новочеремшанск Новомалыклинского района и рабочего поселка Чуфарово Вешкаймского района.

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