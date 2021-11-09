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09.11.2021 11:10
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров поручил провести комплексный анализ цен на хлеб в регионе

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Меры по стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия обсудили 8 ноября на оперативном совещании в Правительстве Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.
Глава региона поручил провести мониторинг цен на все продукты первой необходимости. Фото: Ирина Чечурина/РГ Глава региона поручил провести мониторинг цен на все продукты первой необходимости. Фото: Ирина Чечурина/РГ
Глава региона поручил провести мониторинг цен на все продукты первой необходимости. Фото: Ирина Чечурина/РГ

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Абашин доложил, что объем производства зерна в текущем году в Самарской области составил 1,9 млн тонн.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Это в полном объеме покрывает внутреннюю потребность, которая составляет 1,1 миллиона тонн, из них 320 тысяч тонн - это продовольственная пшеница, - отметил глава ведомства.

В настоящее время средние отпускные цены производителей на продовольственную пшеницу 3 и 4 класса составляют 16 675 и 14 212 рублей за тонну соответственно. С октября 2020 года по октябрь 2021 цена на пшеницу 3 класса увеличилась на 33,4 %, на пшеницу 4 класса - на 18,4 %.

- В целом на сегодняшний день это отражает общероссийскую тенденцию по росту цен на пшеницу, - отметил министр.

По оперативным данным Минсельхоза, за 8 месяцев 2021 года произведено 177,5 тысяч тонн муки. Отпускная цена производителей на муку высшего и 1 сорта для хлебопекарной промышленности с октября 2020 года по октябрь 2021 увеличились на 11,6 % и составила 24 тысяч рублей за тонну, что соответствует ценам соседних регионах.

За восемь месяцев 2021 года в Самарской области произведено около 44 тысячи тонн хлебобулочных изделий. За период с октября 2020 по октябрь 2021 увеличение цены на хлеб варьировалось от 9,5 % до 12,6 %.

Также министр рассказал о федеральных и региональных мерах поддержки, предпринимаемых для стабилизации цен на рынке хлебопродуктов в Самарской области, в частности о субсидиях предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности на компенсацию части расходов на закупку зерна и реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий. Это позволит к декабрю стабилизировать цены на муку и хлеб.

- Я понимаю, что меры поддержки должны сказаться на ценах. Насколько это будет заметно и значимо для конечного покупателя, для жителей Самарской области? Ведь мерилом прилагаемых усилий является конечный результат, - подчеркнул глава региона.

Фото: Минздрав Самарской области
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Министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин в своем докладе отметил, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли во всем округе.

- На хлеб из ржаной муки за 10 месяцев рост составил 9,7 %, на белый хлеб на 6,1 %. Это примерно соответствует тем трендам, которые сложились в соседних регионах Приволжского федерального округа, - сообщил министр.

- Если вы считаете это достижением, я так не считаю, - заметил Дмитрий Азаров. - Достижением было бы, если бы у нас темп роста был в 2-3 раза ниже, чем у соседей. Я отвечаю за регион, мы должны думать о жителях нашего региона, о людях. И даже если есть тренд в соседних регионах, мы должны добиваться с вами более доступных для населения цен.

По результатам обсуждения вопроса губернатор назначил совещание по ценам на сельхозпродукцию и пищевые товары. Оно пройдет в ближайшие дни. Глава региона поручил профильным ведомствам провести мониторинг цен на хлебобулочные изделия, "борщовой набор", овощи, а также цен в крупнейших торговых сетях, работающих на территории региона и оптовых компаниях, проанализировать ситуацию по запасам продовольствия.

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