Дмитрий Азаров рассказал о пользе "нерабочих дней" на федеральном штабе

Новости

Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 19:05
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 18:48
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 18:45
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 18:41
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 18:41
США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы 18:38
Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить 18:35
Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов 18:22
Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями 18:09
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет 18:02
Метеорологическая зима придет в столицу вовремя 18:02
Минобороны Китая направит военных патрулировать Тайваньский пролив 17:56
Почему участники реновации продают свои новые квартиры 17:32
Самое глубокое землетрясение произошло на глубине 751 км 17:30
ГИБДД зафиксировала рост числа ДТП с машинами каршеринга 17:27
Лукашенко назвал спокойной ситуацию с мигрантами 17:24
Daily Express: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" 16:59
Путин обсудит влияние энергокризиса на экономику России 16:46
Диетолог раскрыла правду об интервальном голодании 16:42
Путин назначил новых послов в Катаре и Омане 16:38
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР 16:34
В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста 16:32
Инфекционист Минздрава: Скоро станут доступны несколько препаратов от COVID-19 16:29
С курьерами в Швейцарии впервые заключат трудовые договоры 16:05
В новом сезоне шоу "Две звезды" знаменитости споют вместе со своими детьми 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 18:26
Рубрика: Власть

Дмитрий Азаров рассказал о пользе "нерабочих дней" на федеральном штабе

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
9 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел председатель Правительства России.
Дмитрий Азаров: "Нерабочие дни положительно сказались на эпидемиологической ситуации в регионе". Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Дмитрий Азаров: "Нерабочие дни положительно сказались на эпидемиологической ситуации в регионе". Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Дмитрий Азаров: "Нерабочие дни положительно сказались на эпидемиологической ситуации в регионе". Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Центральной темой обсуждения стала ситуация с распространением коронавируса в регионах страны и эффект нерабочих дней, объявленных президентом РФ.

Фото: Пресс-служба Правителльства Самарской области
Минздрав РФ положительно оценил борьбу с коронавирусом в Самарской области

Открывая совещание, Михаил Мишустин отметил, что сегодня по всей стране действуют усиленные меры борьбы с коронавирусом. По поручению президента России наращивается объем тестирования граждан на новую коронавирусную инфекцию - работают уже более 1000 лабораторий, активно продолжается вакцинация. Ощутимые результаты дали введенные во всех регионах страны нерабочие дни.

- С начала осени мы наблюдаем быстрый устойчивый рост активных случаев ковида, и на минувшей неделе мы впервые за два месяца отмечали, что замедлился рост заболевания, рост количества пациентов, находящихся под наблюдением у медицинских работников. Это обусловлено введенным президентом режимом нерабочих дней. что позволило преломить ситуацию, - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства также отметил высокую эффективность введения QR-кодов - путь безопасности для населения в получении тех или иных услуг и социальных контактов, который выбрали для себя уже многие регионы России.

Глава федерального Минздрава сообщил, что на сегодняшний день в России привито 62 млн человек. Он напомнил, что в условиях сложной эпидемической обстановки эксперты рекомендуют повторно прививаться через 6 месяцев после первичной полной вакцинации или перенесенного заболевания - вакцинация и своевременная ревакцинация позволяет надежно защититься от тяжелого течения болезни и осложнений коронавирусной инфекции даже в период распространения такого агрессивного штамма как "Дельта".

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова также отметила, что нерабочая неделя дала свои результаты.

Фото: Ирина Чечурина/РГ
В Самарской области получить QR-код можно дистанционно

- Принятые меры повлияли не только на эпидситуацию с ковидом, но и на эпидситуацию с ОРВИ и гриппом. Снижается количество субъектов с превышением порога с гриппом и ОРВИ. Это значимый дополнительный эффект, - подчеркнула Анна Попова.

Она акцентировала внимание на необходимости сохранения и ужесточении контроля за соблюдением ограничительных мер, которые введены на уровне субъектов РФ для снижения заболеваемости и стабилизации эпидемиологической ситуации. В последние три месяца в субъектах Российской Федерации вырос в 1,5 раза охват тестированием на коронавирус.

Самарская область - одна из тех, где охват тестированием значительно превышает норматив, установленный на федеральном уровне. Диагностика проводится в 18 лабораториях общей мощностью свыше 30 тысяч ПЦР-исследований в сутки. С начала 2021 года проведено более 2,7 млн исследований. Охват тестированием за последние 8 недель составил 440 на 100 тыс. населения с пиковыми значениями до 510 на 100 тысяч населения. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что объем тестирований необходимо только наращивать, так как это позволяет эффективно выявлять заболевание на ранних стадиях и быстрее приступать к лечению.

Председатель Правительства РФ отметил, что ситуация в регионах неоднородная. В одних субъектах РФ рост заболеваемости замедлился, в других ситуация продолжает оставаться сложной. Таким регионам нужно оказывать всестороннюю поддержку.

Об эпидемиологической ситуации в Самарской области доложил губернатор Дмитрий Азаров. Он охарактеризовал эпидобстановку как напряженную и выразил надежду, что в данный момент она стабилизировалась на верхнем уровне заболеваемости с постепенным снижением общего количества больных.

Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе на одну неделю раньше, чем на федеральном уровне, были введены нерабочие дни, а сейчас, после их окончания действует максимально широкий перечень ограничительных мероприятий, внедрены QR-коды во все сферы жизнедеятельности.

Нерабочие дни положительно сказались на эпидемиологической ситуации в Самарской области.

Фото: РИА Новости
Какие регионы выходят на работу, а какие продлевают "ковикулы"

- Произошло снижение заболеваемости ОРВИ на 25%, снижение заболеваемости пневмонией на 22%, что является хорошими прогностическими показателями и по ковиду. При этом мы сохранили высокий уровень ПЦР-диагностики, увеличили темпы вакцинации с 34 тысяч до 105 тысяч в неделю, - сообщил руководитель Самарской области.

Еще одним значимым эффектом нерабочих дней стало уменьшение количества госпитализированных пациентов на 10%, снижение расхода кислорода, увеличение количества свободных коек.

Правительство Самарской области ведет постоянную работу по наращиванию мощности больниц в регионе. В настоящий момент госпитальный коечный фонд представлен 8 472 койками, развернутыми на базе 40 больниц.

- У нас прописан план действий по развертыванию коек. Если ситуация того потребует, мы буквально в течение двух суток готовы разворачивать по 500 коек. Но сегодня ситуация этого не требует. Разумный баланс использования коечного фонда для других видов медицинской помощи для нас крайне важен, - сообщил Дмитрий Азаров.

В текущем году были построены и введены в эксплуатацию два модульных инфекционных корпуса по 70 коек на базе ковидных госпиталей. В этом году будет введен в эксплуатацию современный 100-коечный инфекционный госпиталь в Сызрани, строительство которого получило поддержку Президента РФ. На год раньше запланированной программы начато строительство 100-коечного детского инфекционного госпиталя в Самаре со сроком ввода в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Справка "РГ"

Самарская область сегодня занимает восьмое место среди субъектов РФ по доле вакцинированного населения. Первичную вакцинацию прошли 1 376 529 человек, завершили курс вакцинации - 1 254 262 жителя губернии.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Стратегия Лидерства

Главное сегодня

Мурашко: За нерабочие дни от коронавируса привиты 3,7 млн россиян
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ
Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства