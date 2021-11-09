Дмитрий Азаров рассказал о пользе "нерабочих дней" на федеральном штабе

9 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел председатель Правительства России.

Центральной темой обсуждения стала ситуация с распространением коронавируса в регионах страны и эффект нерабочих дней, объявленных президентом РФ.

Открывая совещание, Михаил Мишустин отметил, что сегодня по всей стране действуют усиленные меры борьбы с коронавирусом. По поручению президента России наращивается объем тестирования граждан на новую коронавирусную инфекцию - работают уже более 1000 лабораторий, активно продолжается вакцинация. Ощутимые результаты дали введенные во всех регионах страны нерабочие дни.

- С начала осени мы наблюдаем быстрый устойчивый рост активных случаев ковида, и на минувшей неделе мы впервые за два месяца отмечали, что замедлился рост заболевания, рост количества пациентов, находящихся под наблюдением у медицинских работников. Это обусловлено введенным президентом режимом нерабочих дней. что позволило преломить ситуацию, - сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства также отметил высокую эффективность введения QR-кодов - путь безопасности для населения в получении тех или иных услуг и социальных контактов, который выбрали для себя уже многие регионы России.

Глава федерального Минздрава сообщил, что на сегодняшний день в России привито 62 млн человек. Он напомнил, что в условиях сложной эпидемической обстановки эксперты рекомендуют повторно прививаться через 6 месяцев после первичной полной вакцинации или перенесенного заболевания - вакцинация и своевременная ревакцинация позволяет надежно защититься от тяжелого течения болезни и осложнений коронавирусной инфекции даже в период распространения такого агрессивного штамма как "Дельта".

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова также отметила, что нерабочая неделя дала свои результаты.

- Принятые меры повлияли не только на эпидситуацию с ковидом, но и на эпидситуацию с ОРВИ и гриппом. Снижается количество субъектов с превышением порога с гриппом и ОРВИ. Это значимый дополнительный эффект, - подчеркнула Анна Попова.

Она акцентировала внимание на необходимости сохранения и ужесточении контроля за соблюдением ограничительных мер, которые введены на уровне субъектов РФ для снижения заболеваемости и стабилизации эпидемиологической ситуации. В последние три месяца в субъектах Российской Федерации вырос в 1,5 раза охват тестированием на коронавирус.

Самарская область - одна из тех, где охват тестированием значительно превышает норматив, установленный на федеральном уровне. Диагностика проводится в 18 лабораториях общей мощностью свыше 30 тысяч ПЦР-исследований в сутки. С начала 2021 года проведено более 2,7 млн исследований. Охват тестированием за последние 8 недель составил 440 на 100 тыс. населения с пиковыми значениями до 510 на 100 тысяч населения. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что объем тестирований необходимо только наращивать, так как это позволяет эффективно выявлять заболевание на ранних стадиях и быстрее приступать к лечению.

Председатель Правительства РФ отметил, что ситуация в регионах неоднородная. В одних субъектах РФ рост заболеваемости замедлился, в других ситуация продолжает оставаться сложной. Таким регионам нужно оказывать всестороннюю поддержку.

Об эпидемиологической ситуации в Самарской области доложил губернатор Дмитрий Азаров. Он охарактеризовал эпидобстановку как напряженную и выразил надежду, что в данный момент она стабилизировалась на верхнем уровне заболеваемости с постепенным снижением общего количества больных.

Дмитрий Азаров напомнил, что в регионе на одну неделю раньше, чем на федеральном уровне, были введены нерабочие дни, а сейчас, после их окончания действует максимально широкий перечень ограничительных мероприятий, внедрены QR-коды во все сферы жизнедеятельности.

Нерабочие дни положительно сказались на эпидемиологической ситуации в Самарской области.

- Произошло снижение заболеваемости ОРВИ на 25%, снижение заболеваемости пневмонией на 22%, что является хорошими прогностическими показателями и по ковиду. При этом мы сохранили высокий уровень ПЦР-диагностики, увеличили темпы вакцинации с 34 тысяч до 105 тысяч в неделю, - сообщил руководитель Самарской области.

Еще одним значимым эффектом нерабочих дней стало уменьшение количества госпитализированных пациентов на 10%, снижение расхода кислорода, увеличение количества свободных коек.

Правительство Самарской области ведет постоянную работу по наращиванию мощности больниц в регионе. В настоящий момент госпитальный коечный фонд представлен 8 472 койками, развернутыми на базе 40 больниц.

- У нас прописан план действий по развертыванию коек. Если ситуация того потребует, мы буквально в течение двух суток готовы разворачивать по 500 коек. Но сегодня ситуация этого не требует. Разумный баланс использования коечного фонда для других видов медицинской помощи для нас крайне важен, - сообщил Дмитрий Азаров.

В текущем году были построены и введены в эксплуатацию два модульных инфекционных корпуса по 70 коек на базе ковидных госпиталей. В этом году будет введен в эксплуатацию современный 100-коечный инфекционный госпиталь в Сызрани, строительство которого получило поддержку Президента РФ. На год раньше запланированной программы начато строительство 100-коечного детского инфекционного госпиталя в Самаре со сроком ввода в эксплуатацию в декабре 2022 года.

Справка "РГ"

Самарская область сегодня занимает восьмое место среди субъектов РФ по доле вакцинированного населения. Первичную вакцинацию прошли 1 376 529 человек, завершили курс вакцинации - 1 254 262 жителя губернии.