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09.11.2021 16:55
Рубрика: Власть

Объем инвестиций в основной капитал Самарской области увеличился на треть

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Вопросы внедрения на территории региона целевых моделей, которые помогут повысить инвестиционную привлекательность губернии, обсудили на совещании, которое провел вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Самарская область ставит задачу войти в тройку регионов-лидеров страны по уровню инвестиций Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Самарская область ставит задачу войти в тройку регионов-лидеров страны по уровню инвестиций Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Самарская область ставит задачу войти в тройку регионов-лидеров страны по уровню инвестиций Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Целевая модель - совокупность обязательных целевых показателей (сроки, стоимость, количество процедур) по ключевым факторам, влияющим на благоприятность инвестиционного климата в регионах России. Распоряжением Правительства РФ предусмотрено восемь целевых моделей, которые внедряются в регионах страны с 2017 года и за это время зарекомендовали себя как эффективный комплексный инструмент, позволяющий региональным командам улучшить инвестиционный климат.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- В текущем году Правительство РФ внесло значительные изменения по ряду целевых моделей улучшения инвестиционного климата, в некоторых случаях скорректированы сроки внедрения и структура показателей. Соответственно возникла необходимость синхронизировать работу органов исполнительной власти Самарской области по реализации поставленных задач, - отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов. - Давайте разберем, как у нас исполняются "дорожные карты", как достигаются целевые показатели, какие есть проблемы.

Благодаря целевым моделям за девять месяцев 2021 года объем инвестиций в основной капитал региона увеличился более чем на треть. По этому показателю область на 9% превысила показатель допандемийного 2019 года. Региону удалось значительно укрепить свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Сейчас область занимает восьмое место в данном рейтинге. В 2019 году регион занимал 49-ю строчку.

- Но это для нас не предел, мы ставим себе задачу войти в тройку лидирующих регионов и еще больше повысить инвестиционную привлекательность, - акцентировал внимание Виктор Кудряшов.

На совещании обсудили четыре целевых модели. Так, министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов доложил о проводимой работе по внедрению целевой модели "Осуществление контрольно-надзорной деятельности на территории Самарской области". Руководитель ведомства отметил, что с 2017 года реформирование контрольно-надзорной деятельности государства является одним из основных направлений стратегического развития страны. Реформа контрольно-надзорной деятельности имеет три ключевые цели: снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям, таким как жизнь, здоровье, имущество; снижение административной нагрузки на бизнес; повышение эффективности организации контрольно-надзорной деятельности. В Самарской области ведется активная работа по всем трем направлениям.

Фото: Пресс-служба Правителльства Самарской области
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Важным этапом реформы является перевод всех видов контрольно-надзорных функций на применение риск-ориентированного подхода при плановых проверках. В 2020 году в Самарской области такой подход внедрен для 60% видов региональных контрольно-надзорных функций, в 2021 году для 100%. Окончание процессов реформирования планируется к 2025 году. Показатели целевой модели на 2022 год будут установлены распоряжением Правительства РФ в январе-феврале.

- Мы создаем нормативную основу для совершенствования контрольно-надзорной деятельности в регионе. Во многом благодаря активной позиции министерства экономического развития по внедрению целевой модели мы по всем 18 контрольно-надзорным органам региона существенно упорядочили эту работу, - дал оценку работе Виктор Кудряшов.

О работе по внедрению целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" рассказал заместитель министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов. За министерством закреплены следующие показатели: доля выдачи градостроительных планов земельных участков и разрешений на строительство в электронном виде и через многофункциональные центры, заключение договоров технологического присоединения к инженерным сетям в части сроков и заключения в электронном виде. С начала 2021 года на территории Самарской области выдано 1971 ГПЗУ, из них 1118 - в электронном виде и 500 - через МФЦ. Полностью достигнуты целевые значения показателей в трех городах и семи муниципальных районах. Кроме того, с начала года в регионе выдано 802 разрешения на строительство, из них 406 - в электронном виде и 241 - через МФЦ. Полностью достигнуты целевые значения показателей в четырех городах и шести муниципальных районах.

Фото: Ирина Чечурина/РГ
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- Мы очень серьезно продвинулись в совершенствовании процедуры выдачи разрешений на строительство по большинству показателей. Сроки выдачи разрешений сократились практически в два раза, - отметил Виктор Кудряшов.

Также участники совещания обсудили внедрение целевых моделей "Технологическое присоединение к электрическим сетям" и "Подключение к системам теплоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения". По первой выполнено 12 показателей из 19-ти. По второй также удалось добиться значительных успехов. Сокращены сроки подключения к системам теплоснабжения, например, на выдачу разрешения на земляные работы с 12 до 10 дней.

- По внедрению целевых моделей на территории региона мы идет неплохо, но есть и над чем работать, чтобы быть в числе лучших, - подвел итог совещания Виктор Кудряшов.

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