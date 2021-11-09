Самарская область вышла на 8-е место в стране по уровню вакцинации

8 ноября в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

По информации руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светланы Архиповой, на 8 ноября в регионе подтверждено 1736 случаев коронавируса, больше всего в Самаре (653) и в Тольятти (386).

Увеличение коснулось всех возрастных групп, кроме 15-17 лет. Среди этой категории населения отмечается снижение заболеваемости на 2,5 процента. Наибольшие показатели - среди людей в возрасте 50-64 и старше 65 лет.

Дмитрий Азаров обратил внимание на ситуацию, когда растет заболеваемость малышей:

- Необходимо Минздраву вместе с Роспотребнадзором тщательно проанализировать ситуацию, с чем это связано. Нужно по каждому случаю заболевания разобраться, найти причины. Понять, какая ситуация в семье была, привиты или не привиты родители, как и где заболели дети.

Министр здравоохранения Армен Бенян напомнил, что прививки против коронавируса разрешены беременным женщинам с 22 недели беременности.

- Должно быть постоянное сопровождение, контроль и помощь. надо подумать над мерами дополнительной защиты. Есть информация, что и работодатели не всегда вникают в вопрос необходимости перевода беременных на удаленный режим работы, - отметил губернатор.

Отмечено снижение заболеваемости среди работающего населения, студентов, учащихся учреждений среднего профобразования. По анализу заболеваемости в разрезе групп видно, как сработал период нерабочих дней: значительно меньше заболевших фиксируется в сфере услуг, госслужащих, офисных сотрудников, работников общепита. Однако, несмотря на спад, показатели заболеваемости в секторе ЖКХ, торговли, образования, здравоохранения, промышленности вызывают настороженность.

Отмечается, что охват тестированием по-прежнему превышает установленный федеральный показатель. По словам главы Минздрава, сейчас все пациенты с признаками ОРВИ тестируются на новую коронавирусную инфекцию, по поручению главы региона внедряется методика антигенных тестов.

За неделю в области меньше людей заболели ОРВИ и внебольничной пневмонией - на 25 и почти 23 процента соответственно. Причем заболеваемость ОРВИ снижается на протяжении уже трех недель, пневмонией - на протяжении двух.

Сфера здравоохранения отмечает снижение числа пациентов на амбулаторном и госпитальном этапах. Сейчас развернуто более 8400 мест в ковид-госпиталях, лечение там проходят 7080 пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Процент свободное коечного фонда сейчас составляет 16,4 процента. Снижается ежесуточный расход кислорода, сейчас он вышел на расход, который соответствует максимальному уровню производства кислорода.

За праздничные дни темпы вакцинации несколько сократились, но в целом за три последние недели они серьезно возросли. Самарская область на 8 месте в стране по вакцинации. От планового показателя 80 процентов в регионе исполнено 67 процентов.

Успешный опыт дней массовой вакцинации, которые были организованы 2 и 3 ноября в Самаре и Тольятти, решено продолжать - и распространят на другие крупные муниципалитеты. Это удобная для населения практика с точки зрения логистики и безопасности. Дефицита вакцин в регионе нет, на днях получили порядка 38 тысяч доз.

На штабе обсудили исполнение поручения Губернатора об усилении контроля за ограничительными мерами во время нерабочих дней, результаты проверок торговых центров и других объектов, которые должны были быть временно закрыты.

Светлана Архипова подчеркнула необходимость обеспечить неукоснительную изоляцию контактных лиц и лиц с подтверждённым диагнозом или подозрением на коронавирус. Будет проработан вопрос о возможности использования данных геолокации по средствам сотовой связи для контроля соблюдения данными гражданами режима изоляции.

Контроль за ранее введенными ограничениями, в том числе масочным режимом и социальной дистанцией, а также за посещением мест массового пребывания по системе QR-кодов, продолжится.

Особое внимание на штабе уделили вопросу дистанта для школьников.

- Я вижу и получаю много вопросов от людей о том, могут ли дети заниматься спортом, когда они вернутся с "удаленки" на уроки в школы. И вопросы эти актуальные: все же должны понимать, как тяжело детям оставаться без привычного формата обучения и занятий спортом. Совершеннолетним гражданам, включая жителей старше 65 лет, с 8 ноября мы разрешили тренировки и посещение спортивных объектов при соблюдении определенных требований, - отметил губернатор.

Решение по занятиям детей спортом, а также по возобновлению учебного процесса в очном формате принимают оперативные штабы муниципальных районов исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на своей территории. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в ряде муниципалитетов области сильно отличается.

Справка "РГ"

На следующем заседании штаба решено вернутся к рассмотрению вопроса об увеличении наполняемости учреждений культуры в Самарской области до 75 процентов при соблюдении прохода по QR-кодам, а также необходимого уровня вакцинации сотрудников учреждений.