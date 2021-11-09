В Башкирии в гипермакеты будут пускать только с QR-кодами о вакцинации

С 10 ноября в Башкирии посетить гипермаркеты и другие крупные магазины площадью более 1000 квадратных метров можно будет, только предъявив сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе либо показав документ, подтверждающий медотвод, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Советующее решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Как уточнили в пресс-службе главы РБ, инициатива введения ограничительных мер для невакцинированных жителей в гипермаркетах принадлежит главам городов республики. Так как через большие магазины ежедневно проходят тысячи людей, однако ранее на гипермаркеты не распространялись требования, предъявляемые к торговым центрам.

Глава региона поддержал предложение мэров и поручил внести необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, сегодня QR-коды необходимы в Башкирии для посещения учреждений культуры, торговых центров, фитнес-клубов, бассейнов, соляриев, рынков, а также кафе и ресторанов, вместимостью более 50 человек. С 1 декабря ограничительные меры для непривитых введут в санаториях и домах отдыха региона.