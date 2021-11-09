Новости

Российский робот "Маркер" может ехать без заправки до 60 часов 09:58
В Приморье эвакуировали всех моряков с севшего на мель судна 09:57
Министры энергетики Беларуси и России подписали протокол о ценах на газ 09:56
В РФ предложили отдавать детям часть налога на добычу полезных ископаемых 09:54
Первый полет модернизированного Ка-226Т сняли на видео 09:54
В Москве в ходе дорожного конфликта произошла стрельба 09:47
Испытана морская версия высокоточного беспилотника КУБ-БЛА 09:37
Синоптики предупредили о наступлении "предзимья" 09:33
Суд оштрафовал ХК "Салават Юлаев" за нарушение антиковидных мер 09:15
Под Воронежем завели дело о ДТП с пятью погибшими 09:11
В Башкирии в гипермакеты будут пускать только с QR-кодами о вакцинации 08:54
Овечкин вышел на четвертое место по голам в НХЛ 08:39
Названы тарифы на аэротакси в Москве 08:35
Россияне назвали самые простые профессии 08:26
ПФР вложил пенсионные накопления россиян под 8,05% годовых 07:40
Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту приводнился у берегов США 07:05
Власти: Экипажу севшего на мель в Приморье судна ничего не угрожает 06:53
Генконсульство: Россиян нет среди пострадавших в ходе давки на концерте в США 06:34
В районе аварии с контейнеровозом продлили штормовое предупреждение 06:28
Роспотребнадзор: Более 40 миллионов россиян сделали прививки от гриппа 06:01
Прокуратура начала проверку после ЧП с контейнеровозом у Находки 05:56
Приморские спасатели отправились к месту ЧП с контейнеровозом 05:49
Помощников Трампа вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия 05:29
Врач Тимаков заявил об эффективности ревакцинации "Спутником V" 05:10
В Хабаровске дороги и машины покрылись льдом после дождя 04:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 08:54
Рубрика: Общество

В Башкирии в гипермакеты будут пускать только с QR-кодами о вакцинации

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

С 10 ноября в Башкирии посетить гипермаркеты и другие крупные магазины площадью более 1000 квадратных метров можно будет, только предъявив сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе либо показав документ, подтверждающий медотвод, вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста. Советующее решение приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев

Как уточнили в пресс-службе главы РБ, инициатива введения ограничительных мер для невакцинированных жителей в гипермаркетах принадлежит главам городов республики. Так как через большие магазины ежедневно проходят тысячи людей, однако ранее на гипермаркеты не распространялись требования, предъявляемые к торговым центрам.

Глава региона поддержал предложение мэров и поручил внести необходимые изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, сегодня QR-коды необходимы в Башкирии для посещения учреждений культуры, торговых центров, фитнес-клубов, бассейнов, соляриев, рынков, а также кафе и ресторанов, вместимостью более 50 человек. С 1 декабря ограничительные меры для непривитых введут в санаториях и домах отдыха региона.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
В Бундестаге назвали возможный срок сертификации "Северного потока-2"
Цена биткоина обновила второй максимум за сутки
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов