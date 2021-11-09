В Чебоксарах начнутся занятия в школе чувашской вышивки

В Чебоксарах начнется обучающий курс в школе чувашской вышивки. Первыми его слушателями станут жители города в возрасте от 23 до 60 лет.

Национальная школа чувашской вышивки создана по инициативе главы Чувашии Олега Николаева. Занятия будут проходить в творческой мастерской Музея чувашской вышивки.

- Мы предполагали набрать в первую группу 10-12 человек, но занятия по национальной вышивке оказались очень востребованными. В результате мы сформировали две группы. Кроме того, поступает много запросов на онлайн-курс, особенно из других регионов России, - рассказала директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

Она добавила, что музей разрабатывает и в ближайшем будущем предложит видеоуроки и онлайн-курсы по чувашской вышивке.

Лекции и мастер-классы будут вести научный сотрудник музея Наталия Захарова и мастер Любовь Вазюкова. Обучение продлится три месяца, записаться в школу могут все желающие, независимо от возраста и степени подготовки.

К слову, для посещения занятий необходимо наличие сертификата о вакцинации.