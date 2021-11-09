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09.11.2021 18:23

В Чувашии намерены увеличить производство экопродукции

Текст: Сергей Кирсанов
Агрокомплекс Чувашии должен использовать все возможности, чтобы нарастить производство экологически чистой продукции, создать "зеленый бренд" и поддержать научно-технического прогресс в отрасли. Об этом глава республики Олег Николаев заявил на встрече с работниками сельского хозяйства.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

- Очевидно, чтобы потребитель выбирал продукцию, произведенную в Чувашской Республике, мы должны использовать современные маркетинговые инструментарии и рыночные подходы. Важно, чтобы у нас был единый, узнаваемый бренд. Мы должны выстраивать логистические каналы и каналы продвижения, учитывая, что современные цифровые платформы и инструментарии позволяют быстро достучаться до покупателя, заинтересовать его, - отметил Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Он добавил, что решения этих задач в республике имеется серьезный базис и потенциал.

В настоящее время основная задача - обеспечение населения продуктами питания собственного производства - в регионе выполнена. Уровень самообеспеченности республики по ряду показателей выше обозначенных Доктриной продовольственной безопасности страны. По картофелю - в 1,8 раза (95 процентов по доктрине), овощам - 114 процентов (90 процентов), молоку и молочным продуктам - 143,2 процента (90 процентов) мясу и мясным продуктам - 100,2 процента (85 процентов).

Чувашия находится в первой тройке среди регионов ПФО по производству картофеля (1 место, в России - 4 место), по производству молока (2 и 10 места соответственно), овощей (2 и 15 места), по производству зерновых (3 и 21 места).

По словам Николаева, правительство республики проводит большую работу по повышению конкурентоспособности предприятий АПК, в том числе по модернизации и совершенствованию работы системообразующих предприятий. Кроме того, реализуются меры по улучшению качества жизни на селе в целом.

Доля АПК в валовом региональном продукте составляет 14,3 процента - порядка 85 миллиардов рублей. Из них на сельское хозяйство приходится 8 процентов (47,1 миллиарда рублей), на перерабатывающую промышленность - 6,3 процента (37,9 миллиарда рублей). Доля занятых в агропромышленном секторе составляет 13 процентов.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Объем государственной поддержки АПК Чувашии, предусмотренный на 2021 год, составляет 3,6 миллиарда рублей (109,3 процента выше по сравнению с уровнем 2020 года).

В рамках всех действующих программ по итогам этого года на развитие сел и деревень региона предусмотрено 5 миллиардов рублей. Эти средства направлены на строительство, ремонт объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. По программе "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики", на финансирование которой в 2021 году предусмотрено свыше 982 миллионов рублей, реализуется около 1 000 проектов.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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