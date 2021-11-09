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09.11.2021 18:16
Рубрика: Общество

В Чувашии открылись восемь обновленных школ

Текст: Сергей Кирсанов
С началом второй учебной четверти в Чувашии после капитального ремонта приняли учеников школы №12, 24, 28, 31, 63 в Чебоксарах, Первомайская школа в городе Цивильске, а также общеобразовательные учреждения в Козловском и Порецком районах. Об обновлении учебных заведений рассказали на совещании в Доме правительства региона.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

В этом году в рамках запущенной по инициативе главы республики Олег Николаева масштабной программы модернизации образовательных учреждений проводился ремонт 53 школ, 35 детских садов и 3 детских оздоровительных лагерей. Общая стоимость работ превысила 2 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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На сегодня завершены работы на 75 объектах. В 9 организациях работы продолжаются по установленным срокам, в 7 организациях работы ведутся с нарушением графика. Речь о 5 школах и 2 детских садах в Ядринском, Ибресинском, Чебоксарском районах и в столице республики.

Для контроля выполнения плана организованы группы из специалистов минобразования, минстроя и прокуратуры Чувашии, которые еженедельно выезжают на проблемные объекты. По каждому из них утверждены "дорожные карты", в ручном режиме ведется ежедневный учет процента выполнения работ и количества работников.

Олег Николаев подверг жесткой критике ситуацию, сложившуюся в СОШ №3 в городе Ядрине, напомнив, что в августе, когда он лично посещал объект, никаких рисков срыва сроков не было.

- Это только на месте неорганизованная работа и попустительское отношение к выполнению обязанностей по координации работ. Если вы будете руководствоваться словами "надеемся", "обещают", у вас порядка не будет никогда. Вы должны управлять процессом, контролировать, координировать. Прошу перенастроиться и организовать работу, - заявил он главе районной администрации.

Глава Чувашии отметил, что внедренный на республиканском уровне централизованный контроль за выполнением работ и дальше будет углубляться. В следующем году его планируется распространить на строительство и ремонт дорог.

- То, что сегодня выполняется централизованное сопровождение строительных процессов на региональном уровне, не говорит о том, что главы администраций муниципалитетов ни при чем. Централизованное сопровождение строительства, капремонта - это процесс качественной организации самого строительного процесса. Вопрос же содержательности, функционального обеспечения объекта - это совместная задача отраслевых министерств и муниципалитетов. Давайте будем исходить из этого. То есть здесь стройнадзор, стройконтроль - вам в помощь. Это инструмент качественной реализации задач, которые лежат в организации строительного процесса, чтобы у нас не страдало качество, чтобы мы могли четко парировать нерадивым подрядчикам с точки зрения обозначения аргументированных претензий. Все остальные вопросы, в том числе выполнение работ в срок, координации процессов - задача местных властей, - сказал Николаев.

Своевременная координация деятельности для ввода объектов в обозначенные сроки и обеспечения высокого качества работ становится особенно важной, поскольку со следующего года параллельно с республиканской программой по капремонту школ начнется федеральная.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Помимо реализации федеральной программы перед нами стоит задача - дополнение ее с точки зрения синхронизации с региональной программой. Наши стандарты мы реализовывали чуть шире, чем заходит федеральная программа. Очевидно, не можем сбавлять уровень стандартов, которые в этом году реализовали, - отметил глава Чувашии.

В целом, республиканской программой предусмотрено охватить 191 школу и 133 детских сада. Завершить ремонт планируется за четыре года. В 2022-м, по словам министра образования и молодежной политики республики Дмитрия Захарова, капремонт будет проведен в 24 организациях - 13 школах и 11 детских садах, переходящих с 2021 года. Из республиканского бюджета на эти цели выделили 530 миллионов рублей.

Кроме того, совместно с минстроем Чувашии ведется работа по участию в отборе проектов на предоставление субсидий из федерального бюджета на модернизацию школьных систем образования в рамках госпрограммы "Развитие образования" в 2022-2023 годах. По 28 объектам уже готова проектно-сметная документация на 2,3 миллиарда рублей. На финальном этапе государственной экспертизы находится заявка гимназии №6 в Новочебоксарске.

Вместе с тем в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография" в 2020-2022 годах предусмотрено строительство 3 школ и 9 детских садов. На сегодня завершены работы по строительству 3 детских садов и 2 школ. Строительство 6 садов и 1 школы продолжается.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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