В Ижевске начали проверку после видео с пешеходом-регулировщиком

В Ижевске пешеход решил заменить инспектора ГИБДД на дороге со сломанным светофором на одном из самых оживленных перекрестков города. Историей уже заинтересовалась полиция.

Как пояснили в региональном МВД, во вторник днем на пересечении улиц Пушкинская - Кирова внепланово отключился электронный регулировщик. На место был направлен экипаж ДПС. Информация поступила и в городскую службу благоустройства.

Однако приезда специалистов один из горожан решил не ждать. Он сам вышел в центр перекрестка и начал регулировать движение - видеозапись этого появилась в социальных сетях.

Но в полиции инициативу не оценили - там заявили, что проезжая часть предназначена только для движения транспортных средств, а подобные действия могут привести к несчастному случаю.

Началось административное расследование. Пешехода могут оштрафовать за нарушение ПДД на пятьсот рублей. Правда, если найдут - добровольный помощник полиции успел скрыться до приезда патрульной машины.