В Нижнем Новгороде пройдет форум-диалог "Наука за мир и развитие"

Что в науке определяет успех - соревнование или сотрудничество? И где баланс между пользой и рисками в прикладных исследованиях для военных целей? Самые острые вопросы и ярких спикеров соберет в среду в Нижнем Новгороде международный форум-диалог "Наука за мир и развитие".

Фото: icca.academy/mayak / Студия Академии "Маяк"

Местом его проведения выбрано новое общественное пространство - Академия "Маяк", которой решено присвоить имя Андрея Сахарова.

Исторически, со времени постройки в 1913 году, в четырехэтажном здании между улицами Рождественской и Нижне-Волжской набережной располагался Торговый дом Рукавишникова, как часть его же банковского комплекса. Здание возведено по проекту архитектора Федора Шехтеля и относится к уникальным произведениям модерна. В 1915-м здесь разместилось эвакуированное из Варшавы швейное предприятие. Через полвека оно превратилось в производственное объединение "Маяк" - первое индустриальное швейное производство в Горьком. А через сто лет, в 2015 году, "Маяк" погас - фабрику закрыли.

В конце 2017 года историческое здание передали из федеральной собственности в областную и поставили на учет как объект культурного наследия. А в период подготовки к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода возник совместный проект городских властей и корпорации "Росатом" отреставрировать здание и организовать здесь новый научно-технологический кластер под названием "Академия "Маяк". Как пояснили инициаторы проекта, "для проведения лекций, мастер-классов, выставок, конференций и других мероприятий для жителей и гостей Нижнего Новгорода".

К этому дню завершены реставрационные работы фасада и части внутренних помещений. И первым мероприятием на новой площадке стал форум-диалог, приуроченный ко Всемирному дню науки за мир и развитие, который отмечается 10 ноября. Форум готовился под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и посвящен этическим аспектам научного прогресса, ответственности ученых за свои открытия.

Завтра же, как сообщили организаторы, будет официально объявлено о присвоении Академии "Маяк" имени Андрея Дмитриевича Сахарова. Среди ожидаемых участников церемонии - президент РАН Александр Сергеев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, внучка академика Сахарова Марина Сахарова-Либерман.

"Символично, что именно здесь, в центре Нижнего Новгорода, у стрелки, где сливаются Ока и Волга, Академия "Маяк" получает имя знакового для отечественной науки и общества деятеля, - говорится в подготовительных материалах к событию. - Две великие русские реки, каждая со своим характером, символизируют дуализм гения Сахарова и разные векторы его жизненных устремлений".

И напоминают, что академик Сахаров "принимал участие в создании самого грозного оружия за всю историю человечества". А с другой стороны, он же, автор первой в СССР водородной бомбы, открыто выступал за разоружение и права человека.