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09.11.2021 20:48
Рубрика: Общество

Светлана слушает

В пандемию врачи поликлиник получили цифрового помощника
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Спецвыпуск № 254(8605)
В едином контакт-центре минздрава Пензенской области работает голосовой помощник Светлана. Она отвечает, если набрать единый телефон горячей линии 122.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Большинство звонивших даже не понимают, что разговаривают не с человеком, а с машинным интеллектом, - говорит директор Пензенского филиала "Ростелекома" Василий Русаков. - Роботы-операторы, созданные на базе нейронных сетей, становятся незаменимыми помощниками особенно сейчас, когда здравоохранение испытывает огромную нагрузку.

Голосовые роботы все чаще заменяют живых операторов

Голосовой помощник работает круглосуточно семь дней в неделю, оформляя записи в выходные дни. Робот разгружает самые проблемные временные промежутки в работе контакт-центра - понедельники и утренние часы с 8 до 10.

Имя Светлана выбрали не случайно. Так звали сотрудницу регистратуры, которую все очень любили за внимательность и доброту. Робот не подвел: за две недели работы в тестовом режиме Светлана записала к врачу больше тысячи пензенцев.

Пользоваться сервисом легко. Он доступен с любого телефона, в том числе стационарного, и интуитивно понятен в любом возрасте. Отвечать надо коротко и четко. Система сама идентифицирует звонящего человека и согласовывает адрес вызова врача.

- При возникновении любых проблем голосовой помощник в автоматическом режиме перенаправляет звонок на оператора кол-центра. В любом случае звонок будет обработан, - пояснила главный врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова.

Система ищет пациента по номеру медицинского полиса, уточняет адрес вызова и записывает симптомы. Вся информация тут же попадает в единую информационную систему здравоохранения региона, к которой подключены поликлиники.

Вскоре разработчики обещают запустить новый модуль - голосовой робот сможет вести запись на вакцинацию, а в перспективе и записывать на прием к "узким" специалистам.

Светлана - не единственный цифровой помощник медиков. С октября в пензенских поликлиниках ставить диагноз врачам, которые в пандемию особенно загружены, помогает специально разработанное приложение для смартфонов. Достаточно ввести в него данные лабораторных исследований и добавить возраст, пол, семейное положение - и телефон поставит предварительный диагноз.

- Но мы не призываем заниматься самолечением. Следующий шаг после предварительного диагноза - обязательное обращение к врачу, который уточнит предположение, - говорит разработчик приложения, кардиолог и терапевт, доцент кафедры внутренних болезней Пензенского мединститута Никита Дятлов. - Но даже такая диагностика способна спасти тысячи жизней, особенно в пандемию, когда многие не знают, как отличить коронавирус от гриппа или сердечной недостаточности.

В Челябинске роботизировали запись к врачам

Разработка приложения велась в рамках грантовой поддержки Росмолодежи. Она составила 410 тысяч рублей из федерального бюджета, столько же добавил регион.

Полезнее всего приложение может оказаться в кардиологии и неврологии, программа позволяет не только реагировать на острые состояния, но и предсказывать их.

За основу работы приложения взяли только проверенную статистику и подтвержденные научные данные, опубликованные в серьезных медицинских изданиях.

Разработчики приложения особо отмечают, что оно не использует персональные данные, о чем часто беспокоятся пользователи Сети. В облачном хранилище находятся лишь обезличенные данные.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Роботы: настоящее и будущее

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