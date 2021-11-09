В русле Оки на М-12 завершаются инженерно-геологические изыскания

В рамках подготовки к строительству моста через Оку на 4-м этапе будущей трассы М-12 завершается последний этап инженерно-геологических изысканий, сообщили в госкомпании "Автодор". В русле реки планируется возведение фундаментов пилонов мостового перехода. Первые вантового моста уже доставлены к месту производства работ.

Средний вес одного элемента, из которого будут собираться монтажные блоки, 13 тонн при длине 15 метров. Для возведения мостового перехода протяженностью 1377,6 м, чтобы соединить берега Владимирской и Нижегородской области, необходимо 364 таких элемента.

К месту работ подъехала буровая установка. Рабочий мост готов на 80 процентов, осталось построить дополнительную технологическую площадку с плавсредств, предусмотренную проектом. После того как вантовый мост будет построен, технологический демонтируют.

Мост через реку Оку - это единственный вантовый мост на М-12. Двухпилонная конструкция моста предполагает сооружение отдельных опор высотой около 80 м.