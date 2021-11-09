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09.11.2021 15:53
Рубрика: Власть

В Самарской области получить QR-код можно дистанционно

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Создать и подтвердить учетную запись на портале Госуслуг и распечатать QR-код о прививке или перенесенном заболевании жители региона могут дистанционно, без посещения государственных учреждений, в том числе МФЦ.
Получение услуг в электронном виде сбережет не только время, но и здоровье. Фото: Ирина Чечурина/РГ Получение услуг в электронном виде сбережет не только время, но и здоровье. Фото: Ирина Чечурина/РГ
Получение услуг в электронном виде сбережет не только время, но и здоровье. Фото: Ирина Чечурина/РГ

В настоящее время у жителей Самарской области имеется возможность создать, подтвердить учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) и распечатать QR-код, подтверждающий информацию о наличии сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции COVID-19, дистанционно, без посещения государственных учреждений, в том числе МФЦ.

Во избежание образования очередей, скопления граждан и несоблюдения социальной дистанции, что создает риски распространения новой коронавирусной инфекции в МФЦ, рекомендуем воспользоваться электронным способом регистрации. Этим вы сбережете не только время, но и здоровье

Контакт

Подробную информацию и алгоритм действий можно получить здесь.

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