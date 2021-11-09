В Уфе завели дело из-за незаконного внесения изменений в генплан города

По факту допущенных нарушений при внесении изменений в генеральный план Уфы и правил землепользования и застройки города возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Об этом сообщили в региональном СК.

В ведомстве уточнили, что горсовет Уфы своими решениями в 2019 и 2020 году утвердил изменения в генплан города и правила землепользования и застройки. Однако выяснилось, что часть утвержденных изменений не выносились на общественные слушания, а информация о грядущих новшествах до людей не доносилась, что является нарушением установленного законом порядка и нарушением прав граждан.

А началось все с обращения граждан в прокуратуру республики, которые жаловались на незаконную застройку парка Гафури в Уфе. В ходе проверки соблюдения земельного законодательства прокуроры установили, что горсовет Уфы внес ряд изменений в генплан и правила землепользования и застройки города, которые не обсудил с общественностью. При том в изменениях предполагалось уменьшение площади парковых зон и перевод части рекреационных зон (лесов, парков), предназначенных для отдыха населения в зоны жилищного строительства. Также были внесены изменения в перечень территорий, подлежащих комплексному освоению. Прокуратура добилась признания недействующими отдельных положений правил землепользования и застройки Уфы в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.

Материалы прокурорской проверки легли в основу уголовного дела.