Instagram заблокировал аккаунт губернатора Самарской области

Официальный Instagram-аккаунт губернатора Самарской области Дмитрия Азарова не работает. Департамент информационной политики региона во вторник сообщил о том, что причины сбоя выясняются.

В службу поддержки соцсети Instagram направили все необходимые запросы. Как уточнили в ведомстве, ответ должны дать в течение суток. В самарском правительстве затруднились прокомментировать, по какой причине заблокирована страница главы региона.

Между тем аккаунт закрыли со вчерашнего вечера. У губернатора в этой соцсети было свыше 292 тысяч подписчиков. Он активно пользовался этим ресурсом, размещая самые последние новости.

В департаменте пояснили, что всю полную информацию о работе главы региона можно найти на сайте самарского правительства, а также на официальных страницах "Самарская область" в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, мессенджерах Viber и Telegram.