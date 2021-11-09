Андрей Шимкив считает приоритетным газификацию Новосибирской области

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив предложил коллегам-депутатам рассмотреть обращение к руководству страны по вопросу газификации региона.

С предложением спикер выступил на публичных слушаниях, на которых рассматривался вопрос социально-экономического развития области и проект закона о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

- Где мы не создадим условия для жизни, в тех районах и предприятия не нужны, - отметил Андрей Шимкив. - 21 век, а люди еще печки топят! Будет газ - люди приедут. Давайте полностью газифицируем область.

По мнению спикера, для этого можно привлечь кредиты и собственные средства. Участники слушаний отреагировали на предложение аплодисментами.

Председатель публичных слушаний Федор Николаев предложил обсудить текст обращения от депутатов Новосибирской области на профильном комитете заксобрания. Андрей Шимкив настоял не откладывать этот вопрос и принять обращение на очередной сессии парламента 25 ноября.

Такое решение было вызвано неутешительными данными, прозвучавшими в докладе министра экономразвития региона Льва Решетникова. В 2019-2021 годах число проживающих в области снизилось и составило 2,78 миллиона человек. В перспективе лишь двенадцать муниципальных районов и городских округов имеют шанс прирастать, а в 18-ти районах население будет уменьшаться - темп убыли населения наиболее высок в Убинском, Доволенском, Здвинском районах.

Отток населения особенно заметен в районах, отдаленных от логистических артерий, оживленных трасс.

- Каким образом можно ликвидировать неравномерность территориального развития? - обратился к министру первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

Лев Решетников уверен, что важны рабочие места и слагаемые инфраструктуры, то есть состояние здравоохранения, ЖКХ, образования, качество дорог.

В свою очередь депутат Александр Терепа считает, что если в районе нет дороги и газопровода, говорить о развитии промышленного потенциала, человеческого капитала не приходится.

Депутат Денис Субботин рекомендовал на заседаниях комитетов заксобрания подробнее проанализировать тенденции прироста и убыли населения, а также влияющие на это причины.

Андрей Панферов предложил на уровне минсоцразвития разработать план действий, целью которого станет повышение качества и уровня жизни в районах области.