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09.11.2021 20:43
Рубрика: Экономика

Как нацпроект позволяет бесплатно получить востребованную профессию

Текст: Татьяна Кузнецова
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Многодетная мама Наталья Григорович из Алтайского края круто изменила свою жизнь и воплотила давнюю мечту - стала психологом. После очередного декрета обратилась в центр занятости, где ей предложили бесплатно получить новую профессию. Училась в Алтайском госуниверситете. Ее сразу взяли на работу в школу. "Мне нравится здесь. Очень важно помочь ребенку поверить в себя. Когда это удается, получаешь настоящее удовлетворение", - говорит школьный психолог.
У Натальи Григорович трое детей. И новая профессия - психолог. Фото: Управление Алтайского края по труду и занятости населения У Натальи Григорович трое детей. И новая профессия - психолог. Фото: Управление Алтайского края по труду и занятости населения
У Натальи Григорович трое детей. И новая профессия - психолог. Фото: Управление Алтайского края по труду и занятости населения

Как вернуться к активной трудовой жизни, если ты несколько лет просидела дома с ребенком? Мамочкам на помощь приходит программа переобучения нацпроекта "Демография". Она позволяет бесплатно получить востребованную профессию и повысить шансы найти работу. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, больше 70 процентов женщин с детьми, прошедших такое обучение, смогли вернуться к работе.

Фото: iStock
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Нацпроект помогает и женщинам старше 50 лет. Елена Астафьева из Ребрихинского района Алтайского края много лет проработала в военкомате. А оставшись без работы, решила стать социальным работником. Вакансию ей предложили в центре занятости при условии, что она пройдет переподготовку. "Когда узнала, что учеба бесплатная, да еще и дистанционная, сразу подала заявку, - вспоминает Елена. - Отличная программа переобучения".

Бесплатная профессиональная подготовка женщин организована по всей России. В этом году переобучение пройдут около 170 тысяч человек. В их числе и Сюзанна из Адыгеи, которая еще в декретном отпуске задумалась о смене профессии. "Сейчас одна из самых востребованных профессий - таргетолог. Спрос на специалистов интернет-маркетинга очень высок, - говорит Сюзанна. - Нацпроект мне помог получить квалификацию "Таргетолог и SMM- специалист".

А в Самарской области в техникуме кулинарного искусства женщины осваивают профессию повара. "Мы не первый год участвуем в нацпроекте и видим, насколько они заинтересованы в получении новой профессии, - говорит замдиректора Самарского техникума Татьяна Руденко. - Охотно учатся и работают". С 2021 года программа расширена. В ней теперь участвуют и женщины с детьми от 3 до 7 лет. При направлении на учебу можно заключить соглашение с работодателем - это гарантия, что такой специалист ему нужен.

Справка "РГ"

Национальный проект "Демография" помогает женщинам вне зависимости от возраста обучиться востребованным профессиям.

Не стоит бояться декретного отпуска - ведь это время получить новые знания и после выйти на новую интересную работу. И предпенсионный возраст - тоже не проблема: обратитесь в центр занятости и специалисты подберут вам подходящую вакансию, помогут с переобучением и трудоустройством.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Национальные проекты 2019-2024

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