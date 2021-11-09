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09.11.2021 13:27
Рубрика: Власть

Правительство выяснит, качественно ли ремонтируют дороги в Новосибирске

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области дополнительно проконтролирует ремонт автодорог. Эта мера принята по поручению губернатора Андрея Травникова в связи с сообщениями граждан и публикациями СМИ о ремонте дорог Новосибирска в снегопад.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

По результатам лабораторного контроля качества выполненных работ специалисты примут решение об их соответствии действующим нормативным требованиям. На указанной в публикациях улице Блюхера (там во время ремонта тротуара рабочий грубо обращался с прохожими), работы производились в рамках муниципальной программы - заказчиком этих работ выступает мэрия Новосибирска.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как сообщили в пресс-службе областного правительства, министерство транспорта и дорожного хозяйства провело разъяснительную работу с представителем заказчиков этих работ (мэрией Новосибирска). Заказчики в свою очередь организовали беседу с подрядчиками о недопустимости проведения ремонтных работ с нарушением технологии во время выпадения осадков. Также подрядчику указали на необходимость корректного обращения с гражданами.

По результатам данного инцидента минтранс дополнительно направил независимый лабораторный контроль качества на участки автомобильных дорог, ремонт на которых выполняется за счет средств областного бюджета, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"Если качество неудовлетворительное - объект не будет принят", - доложил главе региона министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

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