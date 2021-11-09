Строительство и модернизация электросетей: итоги инвестпрограммы АО "РЭС"

В конце октября в акционерном обществе "Региональные электрические сети" подвели очередные промежуточные итоги реализации инвестиционной программы на территории Новосибирской области.

За 9 месяцев 2021 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО "РЭС" уже вложило 1 733 млн руб., в том числе 476 млн руб. для целей технологического присоединения потребителей. Несмотря на ограничительные меры, усиленные в разгар пандемии, энергетикам удалось выполнить ключевые проекты по строительству и модернизации электросетей.

За отчетный период введено в эксплуатацию 110 км ЛЭП 0,4-10 кВ, 3 трансформатора на высоковольтных подстанциях 110 кВ установленной мощностью 104 МВА, а также 134 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ установленной мощностью более 26 МВА.

В настоящее время уже завершены несколько крупных инвестиционных проектов АО "РЭС", имеющих высокую технологическую и социальную значимость.

В частности, после масштабной реконструкции запущена ПС 110 кВ Центральная, которая является источником электроснабжения не только плотной жилой застройки, но и объектов административного и социального назначения, культуры и торговли в самом центре мегаполиса. Кроме того, окончено строительство электросетевой инфраструктуры для объектов ТОСЭР "Горный" и кампуса НГТУ НЭТИ.

Особенно стоит отметить ряд проектов по строительству электрических сетей для присоединения объектов здравоохранения. На сегодняшний день со стороны АО "РЭС" выполнены работы по строительству электросетей для 4 поликлиник:

* Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27, ул. Ереванская.

* Городская клиническая поликлиника №16, пл. Райсовета.

* Городская клиническая поликлиника №7, ул. Пролетарская.

* Городская клиническая поликлиника №13, ул. Краснодарская.

До конца года 2021 года будут завершено строительство еще для 3 поликлиник (ул. Степная, ул. Виктора Уса, ул. Татьяны Снежиной). Эти проекты имеют особую актуальность в условиях обострения эпидемиологической обстановки в Новосибирской области.

Кроме того, в ближайшие пару месяцев планируется завершение еще нескольких ключевых проектов - от переустройства участка воздушной линии электропередачи 110 кВ для фабрики по производству кормов для животных транснациональной корпорации Nestle, до выноса электросетей 110 кВ из зоны строительства четвертого моста через реку Обь (в створе ул. Ипподромская).

При этом энергетики не забывают и про мероприятия, направленные на повышение качества и надежности электроснабжения рядовых потребителей. Для этого к концу года будут реконструированы электросети 10-0,4 кВ на десятках улиц г. Новосибирска и во многих населенных пунктах районов области.

Также продолжает реализация долгосрочных проектов в рамках инвестпрограммы АО "РЭС", среди них:

* строительство подстанции 110 кВ "Залив", предназначенной для электроснабжения потребителей на западе Новосибирского района (район п. Верх-Тула, п. Морской, п. им. Крупской и т. д.);

* строительство двухсекционного РП и кабельных линий 10 кВ для электроснабжения многофункциональной ледовой арены;

* замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности и установка автоматики ограничения перегрузки оборудования на ПС 110 кВ Барышевская;

* исполнение обязательств в рамках 522-ФЗ по установке приборов учета, вышедших за межповерочный интервал;

* и многие другие.

В целом, инвестиционные проекты АО "РЭС" по строительству и модернизации электросетей имеют высокую значимость не только на региональном, но и на федеральном уровне. Ведь их реализация является необходимым условием устойчивого функционирования и развития энергосистемы.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"