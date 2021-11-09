Строительство и модернизация электросетей: итоги инвестпрограммы АО "РЭС"

Новости

Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов 03:25
Россия возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх 02:42
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий 02:15
Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате" 01:37
НАСА сообщило о приближении к Земле астероида 4660 Nereus 01:17
Песков оценил вероятность встречи Путина и Байдена до конца года 00:53
Власти Грузии прокомментировали перевод Саакашвили в больницу 00:34
Байден заявил об успехах в борьбе с киберпреступностью 00:13
75-летний актер Талашко уволился из вуза после обвинений в харассменте 08.11.2021
Соединенные Штаты ввели санкции против криптобанка Chatex 08.11.2021
В Беларуси отреагировали на закрытие КПП в Польше 08.11.2021
Сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку в провинции Хомс 08.11.2021
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов 08.11.2021
Банановая диета оказалась эффективна при похудении 08.11.2021
Синод РПЦ расширил полномочия патриарха Московского и всея Руси 08.11.2021
Минобороны: 1 633 военных с COVID-19 находятся под наблюдением врачей 08.11.2021
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского 08.11.2021
На польско-белорусской границе раздались выстрелы 08.11.2021
Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей 08.11.2021
В ПФР рассказали, кто может претендовать на досрочную пенсию 08.11.2021
Воронежские власти ввели QR-доступ во все публичные места 08.11.2021
Минфин предложил запретить вывоз лома драгоценных металлов из России 08.11.2021
Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек 08.11.2021
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете 08.11.2021
Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом 08.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
09.11.2021 03:00

Строительство и модернизация электросетей: итоги инвестпрограммы АО "РЭС"

В конце октября в акционерном обществе "Региональные электрические сети" подвели очередные промежуточные итоги реализации инвестиционной программы на территории Новосибирской области.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

За 9 месяцев 2021 года в модернизацию электросетевого комплекса региона АО "РЭС" уже вложило 1 733 млн руб., в том числе 476 млн руб. для целей технологического присоединения потребителей. Несмотря на ограничительные меры, усиленные в разгар пандемии, энергетикам удалось выполнить ключевые проекты по строительству и модернизации электросетей.

За отчетный период введено в эксплуатацию 110 км ЛЭП 0,4-10 кВ, 3 трансформатора на высоковольтных подстанциях 110 кВ установленной мощностью 104 МВА, а также 134 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ установленной мощностью более 26 МВА.

В настоящее время уже завершены несколько крупных инвестиционных проектов АО "РЭС", имеющих высокую технологическую и социальную значимость.

В частности, после масштабной реконструкции запущена ПС 110 кВ Центральная, которая является источником электроснабжения не только плотной жилой застройки, но и объектов административного и социального назначения, культуры и торговли в самом центре мегаполиса. Кроме того, окончено строительство электросетевой инфраструктуры для объектов ТОСЭР "Горный" и кампуса НГТУ НЭТИ.

Особенно стоит отметить ряд проектов по строительству электрических сетей для присоединения объектов здравоохранения. На сегодняшний день со стороны АО "РЭС" выполнены работы по строительству электросетей для 4 поликлиник:

* Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника №27, ул. Ереванская.

* Городская клиническая поликлиника №16, пл. Райсовета.

* Городская клиническая поликлиника №7, ул. Пролетарская.

* Городская клиническая поликлиника №13, ул. Краснодарская.

До конца года 2021 года будут завершено строительство еще для 3 поликлиник (ул. Степная, ул. Виктора Уса, ул. Татьяны Снежиной). Эти проекты имеют особую актуальность в условиях обострения эпидемиологической обстановки в Новосибирской области.

Кроме того, в ближайшие пару месяцев планируется завершение еще нескольких ключевых проектов - от переустройства участка воздушной линии электропередачи 110 кВ для фабрики по производству кормов для животных транснациональной корпорации Nestle, до выноса электросетей 110 кВ из зоны строительства четвертого моста через реку Обь (в створе ул. Ипподромская).

При этом энергетики не забывают и про мероприятия, направленные на повышение качества и надежности электроснабжения рядовых потребителей. Для этого к концу года будут реконструированы электросети 10-0,4 кВ на десятках улиц г. Новосибирска и во многих населенных пунктах районов области.

Также продолжает реализация долгосрочных проектов в рамках инвестпрограммы АО "РЭС", среди них:

* строительство подстанции 110 кВ "Залив", предназначенной для электроснабжения потребителей на западе Новосибирского района (район п. Верх-Тула, п. Морской, п. им. Крупской и т. д.);

* строительство двухсекционного РП и кабельных линий 10 кВ для электроснабжения многофункциональной ледовой арены;

* замена силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности и установка автоматики ограничения перегрузки оборудования на ПС 110 кВ Барышевская;

* исполнение обязательств в рамках 522-ФЗ по установке приборов учета, вышедших за межповерочный интервал;

* и многие другие.

В целом, инвестиционные проекты АО "РЭС" по строительству и модернизации электросетей имеют высокую значимость не только на региональном, но и на федеральном уровне. Ведь их реализация является необходимым условием устойчивого функционирования и развития энергосистемы.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

Главное сегодня

Песков заявил о готовности России к переговорам в "нормандском формате"
В Госдуме прокомментировали причины прекращения выплаты пенсий
Минюст включил адвоката Ивана Павлова в список СМИ-иноагентов
Стоимость биткоина впервые превысила 67 тысяч долларов
Путин наградил Гинцбурга орденом Александра Невского