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09.11.2021 14:18
Рубрика: Власть

В Алтайском крае нашли работу почти 10 тысяч социально незащищенных граждан

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае во исполнение поручений президента РФ региональная программа поддержки занятости помогает найти работу наиболее социально незащищенным жителям края - инвалидам, предпренсионерам, женщинам с детьми.
Многодетная мама Наталья Григорович освоила при поддержке службы занятости новую профессию. Фото: Управление Алтайского края по труду и занятости населения Многодетная мама Наталья Григорович освоила при поддержке службы занятости новую профессию. Фото: Управление Алтайского края по труду и занятости населения
Многодетная мама Наталья Григорович освоила при поддержке службы занятости новую профессию. Фото: Управление Алтайского края по труду и занятости населения

С 2021 года бесплатное профессиональное обучение в рамках национального проекта "Демография" могут пройти не только безработные, но и люди старше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и домохозяйки, занимавшиеся воспитанием детей и желающие возобновить трудовую деятельность. За 10 месяцев 2021 года при содействии службы занятости в Алтайском крае трудоустроено почти 10 тысяч социально незащищенных жителей региона.

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края
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Сейчас в рамках нацпроекта "Демография" в Алтайском крае переформатируют работу центров занятости, которые должны стать кадровыми многофункциональными центрами "РАБОТА РОССИИ" и не просто оказывать услуги жителям региона, а решать их жизненные проблемы. Особое внимание - переобучению и трудоустройству инвалидов, предпенсионеров и женщин с детьми.

- В этом году у нас в крае в рамках реализации государственной программы Алтайского края "Содействие занятости населения Алтайского края" уже прошли обучение 140 предпенсионеров, 655 женщин с детьми и 45 инвалидов, - рассказали в региональном управлении по труду и занятости населения. - Обучение бесплатное, за счет средств краевого бюджета, и во время учебы безработные продолжают получать пособия. Многие учатся, уже имея договор о последующем трудоустройстве.

Как рассказала одна из участниц программы многодетная мама Наталья Григорович из Кулундинского района, благодаря бесплатному обучению, которое ей предложили пройти в службе занятости, она смогла воплотить свою мечту и получить профессию психолога.

- Раньше я работала парикмахером-визажистом, - вспоминает Наталья Григорович. - Работа вроде бы нравилась, но чего-то не хватало, чувства реализованности, наверное. С появлением детей, а у меня их трое, увлеклась психологией и поняла, что хочу заниматься этим профессионально.

Районный центр занятости направил Наталью на бесплатное обучение в Алтайский государственный университет. А когда она стала дипломированным психологом, ей сразу предложили работу в школе. "Мне очень нравится работать с детьми. И я благодарна службе занятости за предоставленную возможность заниматься любимым делом", - делится впечатлениями многодетная мама.

В службе занятости помогают не только женщинам, желающим выйти из декрета на новую работу, но и людям старше 50 лет, которым порой сложно найти работу по специальности. Елена Астафьева из Ребрихинского района Алтайского края много лет проработала в военкомате, а оставшись без работы, решилась сменить профессию и стать социальным работником. Такую вакансию ей предложили в центре занятости при условии, что она пройдет переподготовку.

- У меня есть базовое педагогическое образование, поэтому для новой работы нужно только повысить квалификацию, - пояснила Елена Астафьева. - Когда я узнала, что учеба бесплатная и дистанционная, то, конечно, сразу согласилась. Программа действительно очень хорошая, она помогает людям нашего возраста оставаться востребованными на рынке труда.

Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Алтайского края
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Оценил поддержку и предпенсионер из села Бобровка Первомайского района Олег Петрусев. Он долго не мог найти подходящую работу, а два месяца назад в районном центре занятости ему помогли трудоустроиться на Бобровский лесокомбинат, где он теперь работает на деревообрабатывающем станке. "Я очень доволен: работа рядом с домом, хороший коллектив, удобный график", - подчеркивает Олег Анатольевич.

Особое внимание центры занятости уделяют людям с инвалидностью, у которых часто возникают трудности с трудоустройством. Им не только подыскивают рабочие места, но и помогают выбрать подходящую для них профессию, оказывают психологическую поддержку, предлагают заняться собственным бизнесом и пройти дополнительное профессиональное обучение. Благодаря такой поддержке с начала 2021 года в крае смогли найти работу 983 инвалида.

Так, только в Третьяковском районе центр занятости населения помог трудоустроится девяти жителям района, имеющим инвалидность. В сентябре инвалид третьей группы Алексей Владимирович Ю. вышел на работу грузчиком в Третьяковское РАЙПО. "Такая работа мне по силам. Я рад, что теперь не сижу дома, а могу зарабатывать и приносить пользу семье", - подчеркивает он.

Справка "РГ"

За 10 месяцев 2021 года при содействии службы занятости в Алтайское крае трудоустроены 9713 граждан, относящихся к категории наиболее социально незащищенных. Среди них 983 инвалида, 5487 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, 3243 предпенсионера. По данным управления Алтайского края по труду и занятости населения доля трудоустроенных среди инвалидов составила 47,8 процента, среди женщин с детьми - 54,3 процента и граждан предпенсионного возраста - 57,7 процента от числа обратившихся в службу занятости.

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