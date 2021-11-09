Ввод системы QR-кодов для общепита в ЕАО перенесли на 10 ноября

В Еврейской автономной области раньше намеченного срока вводят новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Это вызвано осложнением эпидемиологической ситуации в регионе. COVID-19 стал все чаще поражать представителей трудоспособного населения - граждан 30-49 лет. Об этом сообщила сегодня пресс-служба правительства ЕАО.

Решения об ужесточении ограничительных мер приняли сегодня участники заседания оперативного штаба во главе с губернатором Ростиславом Гольдштейном. Введение пропускной системы (вход по QR-коду) в торговые центрах и на объектах общепита перенесено с 15 ноября, как планировалось, на завтра, 10 ноября. Усилен контроль за соблюдением масочного режима в транспорте.

Сообщается также, что вакцинированные пенсионеры ЕАО получат единовременную выплату - 1000 рублей. Темпы прививочной кампании в регионе правительство называет низкими.