На Ставрополье мощность ветропарков достигла почти 500 мегаватт

В регионе завершено строительство третьего ветропарка. Бондаревская ВЭС, расположенная в Ипатовском городском округе, увеличила общую мощность ветровой энергетики в крае до 466 мегаватт.

Теперь на юге России действуют пять ветроэлектростанций госкорпорации "Росатом" общей установленной мощностью 660 мегаватт, то есть на Ставрополье приходится две трети этого объема. ВЭС с начала эксплуатации поставили в единую энергосеть России более одного миллиона мегаватт-часов.

- По итогам этого года доля альтернативной энергетики в энергобалансе региона превысит 15 процентов. Выброс парниковых газов, благодаря этому, сократится на 900 тысяч тонн в год. Вклад нашего региона в дело защиты экологии и в продвижение передовых энерготехнологий мы намерены постоянно увеличивать, - заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

При этом себестоимость электричества, которое вырабатывается с помощью ветрогенерации, уже сопоставима с себестоимостью ресурсов, получаемых от традиционных источников - АЭС и ТЭС, считает эксперт в области энергетики Павел Коновалов.

- Согласно данным аналитиков к началу 2020 года инвестиции в один киловатт ветровой генерации снизились более чем в два раза. Реализовать проект ВЭС и заниматься выработкой на ней сейчас дешевле, чем на новых ТЭС и некоторых АЭС. Хотя, если сравнивать с существующими объектами Единой энергетической системы России, энергия ветряков пока дороже. Тем не менее в последние три года мы видим настоящий бум строительства таких объектов на всей территории России, в том числе в Ставропольском крае. Для сравнения: в 2019 году вся ветрогенерация страны не превышала 100 мегаватт. Сейчас же мы подбираемся к первому гигаватту, - отметил Коновалов.

Как сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), в пределах ценовых зон оптового рынка наибольшими ветровыми ресурсами располагают районы Нижней, Средней Волги и Дона, побережье Каспийского, Балтийского, Черного и Азовского морей. При этом развитие ветровой энергетики наиболее перспективно преимущественно в южных регионах: Калмыкии, Ставропольском и Краснодарском краях, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, республиках Северного Кавказа. И дело тут не только в стабильно дующих сильных ветрах.

К началу 2020 года инвестиции в один киловатт ветровой генерации сократились более чем в два раза

"Климатические условия - значимый фактор при оценке потенциала региона. Однако не всегда наличие одних только благоприятных природных данных является залогом успешного развития ВИЭ в регионе. Имеющаяся инфраструктура, содействие местных властей, наличие соответствующей нормативно-правовой базы и прочие факторы также играют важную роль", - заявили корреспонденту "РГ" в АРВЭ.

В ассоциации также отметили, что значимыми для развития возобновляемой генерации являются и небольшие установки. Так, малый и средний бизнес, владельцы частных домохозяйств тоже важные игроки на рынке ВИЭ - объекты солнечной и ветровой генерации позволяют им повысить надежность электроснабжения или увеличить выдаваемую мощность.

Микрогенерация - весьма перспективное направление для ВИЭ. Конечные тарифы на электроэнергию в значительной части субъектов РФ позволяют окупать такие установки уже сегодня, а, учитывая тренд на снижение стоимости оборудования, рынок будет только расти. В течение трех-пяти лет он может достичь 150-200 мегаватт в год.

Кстати, второго марта нынешнего года вышло постановление правительства РФ, изменившее правила и порядок работы объектов микрогенерации, их взаимодействие с сетевыми и энергосбытовыми компаниями. Теперь частникам легче подключаться к сети и отдавать получаемую энергию.

"Житель России имеет право установить у себя объект микрогенерации, в частности солнечную или ветровую электростанцию. Однако максимальная мощность энергопринимающих устройств не должна превышать 150 киловатт. Гражданин может заключить с гарантирующим поставщиком договор купли-продажи электроэнергии для реализации излишков в общую сеть", - пояснили в АРВЭ.

На практике электричество от такого объекта микрогенерации в первую очередь идет на обеспечение нужд его владельца, а та часть ресурса, которая оказалась в этот момент лишней, поступает во внешнюю сеть, играющую роль огромного внешнего накопителя. Затем потребитель в нужный момент "забирает" излишки на условиях взаимозачета или так называемого сальдирования, осуществляемого за расчетный период.

Комментарий

Алексей Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики:

- Годовой объем российского рынка микрогенерации, а, прежде всего, речь идет о солнечных панелях, оценивается в 40-50 мегаватт. С учетом снижения стоимости выработки и роста тарифов на электричество этот рынок может увеличиться еще в два-три раза в ближайшие пять лет. Сегодня население становится активным участником данных процессов. И финансовые институты, и генерирующие компании, и производители оборудования изучают поведение потребителей и пытаются спрогнозировать спрос на разные товары и услуги.

Механизм стимулирования микрогенерации появился только в этом году, но уже привлекает значительное внимание со стороны населения и бизнеса. Более активная реализация проектов микрогенерации даст импульс дальнейшему развитию ВИЭ и сопутствующих отраслей, создаст новые рынки проектирования, установки и обслуживания техники.

Тем временем

В январе 2021 года началось строительство Медвеженской ВЭС. Она расположена на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края. Объект станет четвертой ВЭС в регионе. Установленная мощность ветропарка составит 60 мегаватт. На площадке смонтируют 24 ветроустановки мощностью 2,5 мегаватта каждая. Плановая среднегодовая выработка энергии - 171 миллион киловатт-часов.