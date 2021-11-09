На Ставрополье появится хлебный туристический маршрут

Полина Литвинова - студентка Ставропольского государственного пединститута - благодаря участию в форуме получила возможность реализовать проект создания гастрономического туристического маршрута "Свой хлеб". На "Машуке" она выиграла 300 тысяч рублей.

Согласно задумке автора, туристам организуют экскурсию по селам и станицам края, где они у местных жителей узнают традиционные рецепты домашнего хлеба, а затем поучаствуют в его приготовлении в настоящей русской печи. Но до того как вести по маршруту гостей, Полине Литвиновой и ее команде нужно самим его разведать.

- Мы хотим побывать в станицах, жители которых до сих пор сами пекут караваи, пообщаться с ними. Когда соберем хотя бы 20-25 рецептов, устроим фестиваль хлеба, - сообщила Литвинова.

На реализацию проекта требуется один год. Немало времени уйдет только на то, чтобы нанести на карту маршрута основные экскурсионные точки. Фестиваль же предполагается провести на Казачьей поляне в селе Донском в сентябре или октябре 2022-го. Летом здесь планируется сложить и украсить традиционными узорами русскую печь.

- Каждый участник сможет испечь дома свой хлеб и принести его на дегустацию. Кроме того, всем желающим мы предложим испытать себя прямо на месте и попробовать приготовить каравай вместе с нами в печи, установленной на поляне. Гостям фестиваля также расскажем обо всех рецептах, которые соберем в станицах, - пояснила Литвинова.

Кстати, Полина - потомственная казачка и замуж вышла за казака. По словам студентки, у нее дома часто говорят о том, как сохранить традиции:

- Мы собирались с казаками, обсуждали эту тему. Хотим сохранить самобытность нашей культуры, поэтому и родилась идея маршрута "Свой хлеб".