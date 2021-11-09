СКФО стал лидером по уровню распространения нелегальных сигарет

Потери бюджета из-за нелегального оборота сигарет только в Дагестане превысили пять миллиардов рублей. Согласно оценкам экспертов, такой ущерб нанесен в результате неуплаты налогов и акцизного сбора. В целом же бюджет страны, если брать в расчет все регионы, недополучит по итогам года из-за "серых" пачек более 100 миллиардов рублей.

Согласно исследованию аналитического агентства Business Analytica, в республике на нелегальные табачные изделия приходится 45,8 процента находящейся в обороте продукции (итог трех кварталов 2021 года). Причем это максимальный показатель с начала наблюдений в регионе. По сравнению с прошлым годом доля нелегальных сигарет выросла на четыре процента.

Среднероссийский показатель гораздо ниже - 12,8 процента, средний же по СКФО - 28,5 (самая большая цифра среди округов страны). Стоит отметить, южные территории лидируют в общем антирейтинге: так, в Ростовской области нелегальная табачная продукция занимает 56,9 процента рынка, Северной Осетии - 56,5, Астраханской области - 53,5.

Что интересно, в Дагестане тенденция аналогичная - чем южнее территория, тем выше доля нелегальных сигарет на рынке. Если в Махачкале она составляет 48 процентов, то в Дербенте показатель просто зашкаливает - 90. Это связано, скорее всего, с близостью государственной границы с Азербайджаном, откуда по различным каналам и поступает контрабанда.

Аналитики относят к нелегальной продукции незаконно ввезенные товары, сигареты без российских акцизных марок и цифровой маркировки и поддельные (контрафактные) пачки. Первый вице-президент международной ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолт Хамзатов рассказал корреспонденту "РГ", что, согласно статистике, на государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приходится 64,2 процента "серых" никотинсодержащих товаров, на другие страны - 34,3, на подделки - всего 0,5.

- Хотя к категории "сигареты без российских акцизных марок и цифровой маркировки", по сути, относится вся контрабандная продукция, так как на таких пачках размещаются акцизные марки других стран либо на них вообще нет никаких марок. Можно сказать, что основная часть незаконных пачек выпущена в других государствах для реализации внутри них, а затем в обход таможни поступившая в Россию, то есть в бюджет РФ в данном случае не был заплачен акциз, - говорит Хамзатов.

Основным источником нелегальных сигарет в Дагестане также являются страны ЕАЭС, на которые пришлось 64,7 процента "серых" пачек, причем лидерство держит Беларусь, откуда пришло более половины контрабанды.

- В Беларуси на табачную продукцию меньше акцизы и ниже цены, что делает нелегальные поставки оттуда крайне выгодными. Отсутствие таможенных границ между странами и недостаточный уровень контроля позволяют беспрепятственно привозить в Россию большие партии сигарет. В Беларуси средняя оптовая цена на нелегальную пачку - 35-40 рублей, а при больших закупках стоимость может быть еще ниже. В торговых точках РФ их продают по 65-70 рублей. Для сравнения: средняя цена легальной пачки в нашей стране - около 140 рублей. Потребители со средним достатком не могут отдавать за сигареты больше десяти процентов своего месячного дохода и поэтому предпочитают дешевую альтернативу, - говорит Байсолт Хамзатов.

Корреспондент "РГ" изучил ассортимент табачной продукции в одном из махачкалинских гастрономов. Около половины сигарет, как признался владелец торговой точки, - белорусские. Оптовики привозят их по 60 рублей за пачку, в продажу они поступают по 75 рублей. Маржа намного больше, чем при продаже легального товара (в этом случае прибыль не превышает десяти процентов).

- Низкие доходы и постоянный рост цен на легальную продукцию вынуждают население покупать контрабанду и контрафакт. Кроме того, к сожалению, местные власти зачастую игнорируют проблему, а того, что делают правоохранительные органы, явно недостаточно. Надеюсь, что новое руководство республики обратит внимание на ситуацию и регион, наконец, перестанет фигурировать среди субъектов с высоким уровнем нелегального оборота, - добавил Байсолт Хамзатов.

По мнению экспертов, рост нелегального рынка также связан с повышением в прошлом году акциза на табачную продукцию сразу на 20 процентов, что сделало продажу контрабанды еще более выгодной. При этом коронавирусные ограничения в какой-то степени сдерживали контрабандные поставки, но, когда транспортные перевозки восстановились, из-за рубежа снова хлынул поток "серых" пачек.

Одним из действенных способов борьбы с распространением нелегальных товаров стала система цифровой маркировки "Честный знак". Она дает возможность потребителю проверить продукцию на легальность, а магазины, в свою очередь, лишаются возможности работать с нечестными поставщиками. Но ее все же недостаточно.

Как же бороться с "серой" табачной продукцией? Как считает Хамзатов, для этого необходимо принять ряд решений, и не только на региональном, но и на федеральном уровне. В первую очередь обдуманно подходить к увеличению акцизов на сигареты в России, сбалансировать акцизные ставки в странах ЕАЭС, сделать жестче наказание за производство, распространение и реализацию контрабандных товаров.

- В последний год принято несколько законов для борьбы с нелегальной продукцией, например ограничен ввоз сигарет для личного пользования и установлена минимальная розничная цена. Однако нужен всеобъемлющий пакет регулирующих мер. Необходим контроль над перевозками табачной продукции внутри ЕАЭС, надо ввести ответственность за ее незаконное перемещение через границу РФ и за нарушение цифровой маркировки. Сигареты требуется внести в перечень стратегических товаров. Также нужна обязательная регистрация производственного оборудования. Надо уничтожать конфискат и чаще проводить рейды по точкам продаж нелегальных сигарет, - заключил Байсолт Хамзатов.