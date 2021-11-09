Около тысячи ставропольских пар поженились в "красивые даты" в 2021 году

С начала нынешнего года около тысячи семей в регионе узаконили свои отношения в дни, когда цифры в календаре образуют необычные или зеркальные формы.

А в 2022 году у влюбленных будет 15 так называемых красивых дат, рассказали корреспонденту "РГ" в управлении ЗАГС Ставропольского края. Самой популярной у молодоженов датой в 2021 году оказалась 21.08.21, суббота: в этот день заключили брак почти 400 пар.

- Август всегда популярен у молодоженов. Он и рассуждают, что еще не осень, пока зелено, но уже не так жарко, - уточнили в ЗАГСе.

Два других востребованных у влюбленных числа выпали на февраль: 20.02.2021 и 12.02.2021. В эти дни брак заключили 150 и 100 пар соответственно.

Как выяснилось, 300 пар выбрали для свадьбы День любви, семьи и верности - 8 июля. В 2021 году праздник пришелся на четверг.

А всего за десять месяцев 2021-го в ЗАГСах Ставропольского края зарегистрировали 12,5 тысячи браков.

В 2022 году самые любопытные сочетания приходятся на февраль: 02.02.2022, а также дата-палиндром: 22.02.2022, которая читается одинаково в обоих направлениях.

В остальные месяцы "красивые даты" связаны со 2, 20 или 22-м числом. В ЗАГСе напомнили, что эти дни традиционно популярны у молодоженов, так что заявления для бракосочетания в эти дни стоит подавать заранее.