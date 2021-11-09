В аэропортах СКФО будут принимать иностранцев с электронными визами

Список российских пограничных пунктов пропуска, где иностранцы смогут пройти по единой электронной визе, пополнился пунктами в аэропортах Северного Кавказа. Туристам из других стран предоставили возможность попасть в СКФО по упрощенной схеме. Теперь им осталось дождаться, когда такую визу, наконец-то, разрешат использовать.

Напомним, недавно правительство РФ внесло изменения в перечень пограничных пунктов, где будут пропускать по электронной визе. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указано 20 новых аэропортов, в том числе в Северной Осетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае (в Минеральных Водах). По мнению экспертов, возможность приехать в регионы по упрощенной схеме должна положительно повлиять на развитие туризма в СКФО.

- Расширение списка аэропортов, где будут принимать такие визы, можно только приветствовать. Это здорово, - поделилась своим мнением с корреспондентом "РГ" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. - На Северном Кавказе очень красиво, там очень необычная природа, какую иностранные туристы не смогут увидеть в Европе или Азии. Словом, в округе есть что показать гостям, чем их заинтересовать. Немаловажен еще и элемент экзотики. Так что перспективы у Северного Кавказа на международном туристическом рынке есть. Хотя не стоит забывать и об обеспечении безопасности. Нужно подумать о том, из каких стран в СКФО будут пускать туристов.

Сейчас электронный документ могут получить граждане 52 стран, в том числе Евросоюза. Такая виза, так же как и обычная, нужна для въезда на территорию России. Разница в том, что электронный вариант проще оформить. От иностранца, выбравшего такой способ, не потребуют предъявить приглашение от жителя РФ, броню в отеле или другие бумаги, подтверждающие цель визита. Достаточно заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор. И далее остается лишь дождаться уведомления. Однако находиться по этой визе в России можно не более 16 суток, оформляется же она всего четыре дня.

Порядок утвердили в 2020 году, до этого проект обкатали в пилотных регионах. Первыми по упрощенной схеме туристов приняли Дальневосточный федеральный округ, Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области. При этом в пилотном проекте имелся ряд ограничений, например гости не могли покидать территорию региона, в который приехали.

С первого января 2021 года система должна была начать работать по всей стране. На тот момент иностранцам разрешили проходить по упрощенной схеме через 29 пограничных пунктов. Среди них - расположенные в международных аэропортах в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге, а также в нескольких морских и автомобильных погранпунктах. Перечень пунктов с тех пор расширился, хотя новый визовый режим так и не заработал. Из-за пандемии запуск системы пришлось отложить.

- Пока виза не выдается, дату перенесли на первое января 2022 года. Но есть серьезные основания полагать, что и тогда система не заработает. Это вопрос министерства иностранных дел, 10 ноября МИД намерен обнародовать информацию по этому поводу, - добавила Майя Ломидзе.

На данный момент техническая и нормативная базы для реализации проекта полностью готовы. Но, как считают эксперты, скорее всего, въезд по электронным визам отложат еще минимум на полгода. При этом саму инициативу в регионах считают очень важной для сферы гостеприимства.

- Теперь гостям из-за рубежа, желающим приехать в Ставропольский край по упрощенной схеме, будет гораздо легче добраться до нас. Наш регион традиционно одно из самых популярных направлений отдыха у россиян и гостей из-за рубежа. Знаменитые далеко за пределами России курорты Кавказских Минеральных Вод с целью оздоровления ежегодно посещают десятки тысяч иностранных граждан, - отметил министр туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

Внедрение системы полностью зависит от эпидемиологической ситуации в стране. В частности, повлиять на скорый ввод электронных виз может успешная вакцинация населения.

Однако, как рассказала корреспонденту "РГ" исполнительный директор АТОР, туроператоров не устраивает действующее 16-дневное ограничение на пребывание в России по электронной визе.

- На наш взгляд, такого количества дней недостаточно. Это всего лишь один круиз или поездка с посещением Москвы, Санкт-Петербурга и еще одного региона. За пару недель можно проехать по Золотому кольцу или доехать до Северного Кавказа. Но этих дней хватит только, чтобы мельком что-то посмотреть. Мы считаем, надо разрешить минимум 30-дневное пребывание по электронной визе, как делают в других странах, - отметила Майя Ломидзе.

Принимать электронные визы в пунктах пропуска готовы хоть сейчас. Процедуру отработали еще во время чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России. Тогда действовали FanID, которые очень схожи с электронной визой. Даже оборудование, которое действовало на пограничных пунктах в те дни, частично использовали сейчас.

МИД уже подробно объяснил транспортным компаниям и перевозчикам, как именно будет проходить проверка электронного документа. Оформляется он на сайте консульского департамента МИД, иностранец получает уведомление о выдаче единой электронной визы. Информация, содержащаяся в этом уведомлении, как раз и нужна для въезда. В ней будет два двумерных штрихкода в форматах QR и PDF417. Каждый содержит ссылку на интернет-сайт МИД России, с помощью которого и будет проверяться подлинность визы.

Теперь иностранцам остается только ждать, когда эпидемиологическая ситуация в России улучшится и МИД разрешит им въезд по упрощенной схеме.