В Чечне из-за COVID-19 порекомендовали отложить свадьбы

В Чечне начала действовать новая редакция указа главы республики об антиковидных мерах на территории региона. Жителям республики, к примеру, рекомендовано отложить свадьбы или уменьшить количество гостей до тех пор, пока заболеваемость не снизится. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства ЧР.

"Свадебные церемонии рекомендуют перенести на благоприятное время либо ограничить количество участников торжественных мероприятий по случаю бракосочетаний", - говорится в документе.

Теперь попасть в заведения общепита, торговли и услуг смогут только те, кто сделал прививку или переболел ковидом. При входе необходимо предъявить QR-код. Подойдут также отрицательный ПЦР-тест или документ о медотводе. Нельзя проводить мероприятия с численностью участников свыше 50 человек.

А невакцинированные граждане старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию. Как говорится в указе, покидать дом можно только за медицинской помощью или в случае смертельной опасности. Рекомендуется сократить число прихожан в мечетях и на коллективных намазах.

- Также рекомендовано ограничить число лиц на траурных церемониях, воздержаться от физических контактов при выражении соболезнования и приветствия, - сообщили в правительстве региона.

Между тем

В Чеченской Республике, по данным властей региона, за все время пандемии было выявлено 26,3 тысячи случаев коронавируса. Умерли 754 пациента с подтвержденным диагнозом.