В Дагестане для студентов проведут уроки защиты от IT-аферистов

Шамиль Сапиюлаев - студент факультета компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики Дагестанского государственного технического университета. Он выиграл грант в 260 тысяч рублей на реализацию проекта "Кибербезопасность - друг XXI века".

В России в январе — августе 2021 года зарегистрировали почти 360 тысяч киберпреступлений, что на 12,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

- В 2020 году в России было совершено около полумиллиона киберпреступлений. При этом, согласно экспертным данным, менее четверти россиян обладают высоким уровнем цифровой грамотности. И с каждым годом этот показатель падает, а цифровые технологии, наоборот, совершенствуются, - рассказал корреспонденту "РГ" студент.

Кстати, согласно опубликованному МВД РФ отчету о состоянии преступности в России в январе - августе 2021 года за этот период в стране зарегистрировали почти 360 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) или в сфере компьютерной информации, что на 12,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Самый большой рост среди регионов зафиксирован в Чечне - 210 процентов и Дагестане - 123 процента. В десятке аутсайдеров также Ингушетия с показателем 63 процента и Северная Осетия - 45 процентов. Две трети IT-афер совершается с помощью интернета, остальные - через средства мобильной связи. В основном (в 75 процентах случаев) речь идет о кражах и мошенничествах. Еще 10 процентов приходится на долю незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств.

- Банк России во втором квартале 2021 года инициировал блокировку более 12 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это превышает данный показатель прошлого года более чем в два раза, - сообщил управляющий Национальным банком по Республике Дагестан Мурад Идрисов.

Согласно информации регионального МВД, в Дагестане выросло количество уголовных дел, возбужденных по фактам краж и мошенничеств, совершенных с использованием ИТТ. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка, брокерами, используя подменные номера. Как констатируют специалисты, широким полем деятельности аферистов становятся социальные сети и мессенджеры. Злоумышленники часто взламывают аккаунты, используют фишинг, создают сайты-клоны. Лучший способ обезопасить себя от интернет-мошенников - прекратить диалог, как только позвонивший или написавший начинает выяснять личные данные или интересоваться средствами.

По словам Сапиюлаева, цель его проекта - повысить грамотность в сфере информационной безопасности с помощью проведения практических занятий среди студентов вузов Махачкалы. ДГТУ готов предоставить для этого помещения и волонтеров.

- Я намерен пригласить спикеров, которые проведут для студентов семинары по интернет-безопасности. Затем состоится итоговый форум, где соберутся самые активные участники занятий. На него позовем авторитетных специалистов, работающих в сфере кибербезопасности, - добавил Сапиюлаев.

Кстати, Шамиля уж пригласили на работу в МЧС, где он будет трудиться по своей специальности.