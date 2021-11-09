В Дагестане для студентов проведут уроки защиты от IT-аферистов

Новости

Минобороны РФ и Казахстана договорились о стратегическом партнерстве 19:10
Литва вводит режим ЧП на границе с Беларусью 19:05
На Кубани разработали сертификат для отелей "Проверено на COVID-19" 18:48
В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве 18:45
В МИД РФ назвали ложью заявления о "гибридных операциях Минска" 18:41
Эксперт: Часть магазинов одежды может закрыться в ближайшем будущем 18:41
США: Россия сотрудничает по климату и осознает важность проблемы 18:38
Минздрав запустил чат-бот в Telegram для бросающих курить 18:35
Лукашенко "раскрыл карты" мафиозных структур ЕС по транзиту мигрантов 18:22
Минск вызвал военного атташе Польши в связи с безосновательными обвинениями 18:09
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет 18:02
Метеорологическая зима придет в столицу вовремя 18:02
Минобороны Китая направит военных патрулировать Тайваньский пролив 17:56
Почему участники реновации продают свои новые квартиры 17:32
Самое глубокое землетрясение произошло на глубине 751 км 17:30
ГИБДД зафиксировала рост числа ДТП с машинами каршеринга 17:27
Лукашенко назвал спокойной ситуацию с мигрантами 17:24
Daily Express: Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед" 16:59
Путин обсудит влияние энергокризиса на экономику России 16:46
Диетолог раскрыла правду об интервальном голодании 16:42
Путин назначил новых послов в Катаре и Омане 16:38
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР 16:34
В Волгограде открыли памятник жертвам Холокоста 16:32
Инфекционист Минздрава: Скоро станут доступны несколько препаратов от COVID-19 16:29
С курьерами в Швейцарии впервые заключат трудовые договоры 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Сколько будут стоить зимние туры в Египет и Таиланд
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Что сказал бы нам сегодня премьер-министр Столыпин с трибуны заседания правительства
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
Представлена новая программа обучения водителей в автошколах
09.11.2021 18:20

В Дагестане для студентов проведут уроки защиты от IT-аферистов

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 253(8604)
Шамиль Сапиюлаев - студент факультета компьютерных технологий, вычислительной техники и энергетики Дагестанского государственного технического университета. Он выиграл грант в 260 тысяч рублей на реализацию проекта "Кибербезопасность - друг XXI века".
В России в январе — августе 2021 года зарегистрировали почти 360 тысяч киберпреступлений, что на 12,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости В России в январе — августе 2021 года зарегистрировали почти 360 тысяч киберпреступлений, что на 12,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
В России в январе — августе 2021 года зарегистрировали почти 360 тысяч киберпреступлений, что на 12,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

- В 2020 году в России было совершено около полумиллиона киберпреступлений. При этом, согласно экспертным данным, менее четверти россиян обладают высоким уровнем цифровой грамотности. И с каждым годом этот показатель падает, а цифровые технологии, наоборот, совершенствуются, - рассказал корреспонденту "РГ" студент.

Фото: iStock
СК РФ начинает подготовку специалистов по расследованию киберпреступлений

Кстати, согласно опубликованному МВД РФ отчету о состоянии преступности в России в январе - августе 2021 года за этот период в стране зарегистрировали почти 360 тысяч преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) или в сфере компьютерной информации, что на 12,7 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Самый большой рост среди регионов зафиксирован в Чечне - 210 процентов и Дагестане - 123 процента. В десятке аутсайдеров также Ингушетия с показателем 63 процента и Северная Осетия - 45 процентов. Две трети IT-афер совершается с помощью интернета, остальные - через средства мобильной связи. В основном (в 75 процентах случаев) речь идет о кражах и мошенничествах. Еще 10 процентов приходится на долю незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств.

- Банк России во втором квартале 2021 года инициировал блокировку более 12 тысяч мошеннических телефонных номеров. Это превышает данный показатель прошлого года более чем в два раза, - сообщил управляющий Национальным банком по Республике Дагестан Мурад Идрисов.

Фото: iStock
За пять лет число киберпреступлений выросло в 25 раз

Согласно информации регионального МВД, в Дагестане выросло количество уголовных дел, возбужденных по фактам краж и мошенничеств, совершенных с использованием ИТТ. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка, брокерами, используя подменные номера. Как констатируют специалисты, широким полем деятельности аферистов становятся социальные сети и мессенджеры. Злоумышленники часто взламывают аккаунты, используют фишинг, создают сайты-клоны. Лучший способ обезопасить себя от интернет-мошенников - прекратить диалог, как только позвонивший или написавший начинает выяснять личные данные или интересоваться средствами.

По словам Сапиюлаева, цель его проекта - повысить грамотность в сфере информационной безопасности с помощью проведения практических занятий среди студентов вузов Махачкалы. ДГТУ готов предоставить для этого помещения и волонтеров.

- Я намерен пригласить спикеров, которые проведут для студентов семинары по интернет-безопасности. Затем состоится итоговый форум, где соберутся самые активные участники занятий. На него позовем авторитетных специалистов, работающих в сфере кибербезопасности, - добавил Сапиюлаев.

Кстати, Шамиля уж пригласили на работу в МЧС, где он будет трудиться по своей специальности.

В регионах Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

Мурашко: За нерабочие дни от коронавируса привиты 3,7 млн россиян
Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом
Задержаны подельники петербуржца, сбившего насмерть бойца СОБР
С 16 ноября бумажный сертификат о прививке от COVID можно будет получить в МФЦ
Минобороны: Военные контролируют действия кораблей ВМС США в Черном море