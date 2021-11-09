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09.11.2021 23:06
Рубрика: Культура

В Дагестане пытаются спасти фабрику по производству бурок

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Дагестанское село Рахата известно тем, что здесь около ста лет назад открылась фабрика по пошиву кавказских бурок. Некогда успешное предприятия сегодня оказалось на грани выживания.
Изготовление бурок - процесс очень трудоемкий, можно сказать, ювелирный. Шьют их только вручную. Фото: Владимир Севриновский Изготовление бурок - процесс очень трудоемкий, можно сказать, ювелирный. Шьют их только вручную. Фото: Владимир Севриновский
Изготовление бурок - процесс очень трудоемкий, можно сказать, ювелирный. Шьют их только вручную. Фото: Владимир Севриновский

Небольшая артель по изготовлению бурок в селе Рахата появилась в 1926 году. Во время нападения международных банд террористов на Дагестан в 1999 году предприятие было полностью разрушено. Бандиты не пощадили и музей бурки, где были собраны уникальные экземпляры. Фабрику восстановили, но о прежних временах, когда здесь работали около трехсот человек, местные жители вспоминают с ностальгией. Теперь на предприятии наберется едва пара десятков работников. Причем почти все - женщины.

В Дагестане наладили переработку шерсти

Как рассказал "РГ" управляющий Али Магомедов, работа физически очень тяжелая, и молодежь сюда не идет, предпочитая уезжать в города. За сотни лет технология производства бурок практически не поменялась, весь процесс делается только вручную. Овечью шерсть расчесывают, а затем приступают к валянию. Это самая трудная часть процесса. На коленях, часами, женщины проделывают отработанные манипуляции.

После этого шерсть моют и сушат. Для окрашивания ее на несколько часов погружают в котел с кипящей краской. После этого шерсть еще раз промывают и приступают непосредственно к шитью. Фабрика работает только под заказ. Покупатели в основном чабаны. Другой источник сбыта - фольклорные танцевальные коллективы, для которых шьется облегченный вариант бурки, так как классические слишком тяжелы для танца.

Фабрика, которая кормила практически все село, сейчас еле выживает. Вырученных от продажи бурок средств едва хватает на зарплату и уплату налогов.

А ведь бурки из Рахаты когда-то были знамениты и за рубежом. Именно здесь изготовили бурку, которую народный поэт Дагестана Расул Гамзатов во время визита на Кубу подарил Фиделю Кастро.

Жители Рахата рассказывают о том, что во время гражданской войны в Испании в 30-е годы прошлого века одна из местных жительниц на свои сбережения купила партию бурок и отправила воюющим против фашистов республиканцам.

"Будет жаль, если древнее ремесло угаснет, а передать секреты профессии будет некому. Но мы не теряем надежду, что бурки станут своеобразным брендом Дагестана, как это произошло с папахой Хабиба Нурмагомедова", - говорит Али Магомедов.

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