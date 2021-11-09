В отношении судьи из Ставрополья возбудили дело по статье о мошенничестве

СК по Северо-Кавказскому федеральному округу расследует уголовное дело, возбужденное лично Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ, против судьи Шпаковского районного суда Ставропольского края Евгения Гладских. Он подозревается в совершении преступления, по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следствие уверяет, что с 28 сентября по 9 ноября 2020 года Гладских попытался выманить у жителя Шпаковского района 4 миллиона рублей.

Гладских убедил жителя Шпаковского района, что может поспособствовать в назначении ему Невинномысским городским судом Ставропольского края минимального наказания за совершенные преступления.

Полученными деньгами Гладских распорядиться не успел, его задержали сотрудники управления ФСБ по Ставропольскому краю.