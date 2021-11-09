Федеральный бюджет компенсирует рост цен на стройматериалы

Федеральные власти приняли серьезные меры, чтобы сгладить рост цен на стройматериалы. Ранее правительство разрешило увеличивать стоимость заключенных до 1 июля 2021 года контрактов на капремонт, строительство и реконструкцию до 30 процентов. В рамках реализации Постановления правительства РФ N 1315, которое предоставляет возможность изменить цену контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года, на компенсацию затрат застройщиков будет направлено 100 миллиардов рублей, сообщили в Главгосэкспертизе. Уже ведется выделение средств на строительство дорожных объектов, необходимость увеличения сметной стоимости которых подтвердила Главгосэкспертиза. Однако до сих пор ни один регион РФ не обратился за "компенсационными" деньгами на другие строительные проекты, которые имеют долю федерального финансирования, сообщила директор департамента ценообразования и ресурсного обеспечения строительства Минстроя РФ Ирина Тютьмина, выступая на недавнем онлайн-семинаре для заказчиков и подрядных организаций.

Предварительная оценка показала, что в среднем стоимость контрактов возрастает более чем на 28 процентов. На 18 октября в Главгосэкспертизу России поступили 192 проекта для повторного рассмотрения проектно-сметной документации. Как сообщил глава ведомства Игорь Манылов, пересчет стоимости контракта возможен более чем по полутора тысячам объектов.

Эту ситуацию можно назвать парадоксальной, поскольку из-за подорожания стройматериалов регионы сталкиваются со множеством проблем. Например, в Мурманской области сорван график строительства детсада на 75 мест в селе Алакуртти. Губернатор региона Андрей Чибис в этой связи рассматривает вопрос о смене подрядчика.

В Вологде возникли сложности с возведением школы на улице Возрождения: несмотря на то что стройка началась в марте, к середине октября была выполнена только четверть строительных работ. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, фирма-подрядчик соблюдает график, но "трудности с закупкой стройматериалов не скрывает". Мэр Вологды Сергей Воропанов напомнил, что завершить все работы необходимо в июле следующего года.

В Ленинградской области за первый квартал 2021 года рост стоимости госконтракта на возведение социальных объектов в среднем составил от семи до 15 процентов. Что касается самих стройматериалов, то их стоимость взлетела в разы - например, сталь подорожала примерно в 2,3 раза. Из-за этого в регионе может быть расторгнуто семь контрактов.

В Карелии ситуацию на рынке жилья можно сравнить с бушующим штормом: цены на двух- или трехкомнатные квартиры в новых домах иногда достигают 15-20 миллионов рублей. В Заксобрание республики внесен законопроект о единовременной выплате жителям Карелии на возмещение расходов, затраченных на покупку стройматериалов для индивидуального жилого дома.

Правительство РФ приняло все необходимые нормативные акты для того, чтобы механизм компенсации начал работать. Однако региональные власти боятся использовать федеральные средства, поскольку каждый рубль в этом случае будет находиться под жестким контролем, считает генеральный директор СРО "Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов. Подобные решения можно назвать "непопулярными", поскольку они потенциально коррупциогенны. Это серьезный сдерживающий фактор, и по данной причине очень небольшое количество российских регионов намерены использовать предлагаемый федеральными властями вариант повышения стоимости в отношении действующих контрактов.

В среднем стоимость контрактов возрастает более чем на 28 процентов

- Не выполнить контракт региональные власти боятся меньше, - отмечает эксперт. - За объект, который не был сдан вовремя, чиновник в худшем случае получит выговор. А вот если прокуратура сочтет, что цена контракта была завышена необоснованно, это легко может обернуться уголовным делом и гораздо более серьезными неприятностями для того или иного руководителя.

Что необходимо сделать, чтобы механизм повышения стоимости контрактов действительно начал работать, пока не представляет никто. Сегодня строительство социальных объектов по государственным программам почти никогда не обходится без мелких нарушений, к которым можно придраться. По мнению Алексея Белоусова, необходимо как минимум разъяснять местным властям, что они могут спокойно пользоваться федеральными средствами, не опасаясь оказаться под следствием из-за любого пустяка, если нет явных злоупотреблений. Но очень сложно представить, каким образом можно дать подобный "сигнал".

Представители строительного бизнеса регионов подтверждают: случаи, когда заказчик уклоняется от подписания дополнительного соглашения о повышении стоимости контракта, действительно имеют место. По словам Ирины Тютьминой, в этом случае единственной возможностью для подрядчика решить проблему остается расторжение контракта. Строительным компаниям в данном случае сложно доказать, что налицо форс-мажор, и чаще всего суды не встают на сторону подрядчиков - подобная практика существует в течение многих лет.

Еще одну проблему отметил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. По его мнению, затягивание решения региональных властей о пересчете стоимости контрактов зачастую связано с нехваткой денег в местных бюджетах. Заказчику и подрядчику бывает трудно договориться, за счет чего предстоит увеличивать стоимость контракта. Хотя часть денег на дополнительное финансирование может быть предоставлена за счет федерального центра, это не снимает с регионов и муниципалитетов обязанность софинансировать контракты, а изыскать средства на это в сегодняшних условиях непросто.

Тем не менее проблема понемногу решается. Продолжается работа над поправками к Постановлению правительства N 1315, цель которой - скорректировать перечень условий для изменения цены контракта и защитить интересы большего числа подрядчиков, строящих объекты с госфинансированием. Активизируются и регионы. Постановление, позволяющее увеличивать стоимость контрактов на сумму до 30 процентов, недавно подписано в Санкт-Петербурге. Для начала процедуры перерасчета подрядчик должен обратиться к заказчику с заявлением и представить необходимые документы для обоснования. Размер дополнительного финансирования будет определен по итогам повторной экспертизы.