Глава Роскачества рассказал, как добиться ответственного потребления

В этом году Россия впервые отметит Всемирный день качества как государственный праздник. Он приходится на второй четверг ноября и признан во многих странах мира. В первую очередь он посвящен качеству жизни - устойчивому потреблению, производству, минимизации ущерба окружающей среде, улучшению нашего здоровья через умное потребление.

Умное потребление не возникает само по себе, его нужно формировать. Главная сила здесь - образованный потребитель. Работа Роскачества ориентирована на потребителей, на совместную работу с обществом по улучшению качества на рынке. На сегодняшний день нам удалось создать всю инфраструктуру для получения гражданами честной и подробной информации для принятия потребительских решений. Мы советуем, разъясняем, помогаем, влияем на производителей и отрасль торговли.

И при выборе товарных категорий для проведения испытаний мы в первую очередь ориентируемся на товары и бренды, которые чаще всего входят в потребительскую корзину россиян. А также на запросы, которые поступают нам от потребителей.

У Роскачества есть свой портал, мобильное приложение, аккаунты в социальных сетях, куда люди пишут, делятся своим мнением, выражают страхи и просят провести исследования товаров и услуг. Для нас именно эти сотни тысяч запросов от потребителей - основной аргумент для включения товаров в план веерных исследований.

К тому же два года назад в Роскачестве был создан Центр изучения потребительского поведения. Его специалисты через социальные сети, опросы, фокус-группы определяют список основных проблем, которые существуют на товарном рынке и на рынке услуг.

Надо заметить, что количество обращений к нам год от года растет. Это свидетельство, что в стране постепенно формируется общество умных потребителей. Только за последний год количество людей, которых мы считаем нашей целевой аудиторией, увеличилось на 23 процента. Портал и мобильное приложение ежемесячно посещают 1, 5 миллиона человек. А аудитория каждого нашего исследования - не менее 30 миллионов.

В то же время при организации проверок мы учитываем и рекомендации органов власти, отраслевых объе-

динений. Так, в конце 2020 года по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции провели исследование питьевой воды. А по обращению Минсельхоза и Рыбного союза запланировали проверку категории рыбных консервов из сайры.

Задача национального института качества - создание механизма честного навигатора на товарном рынке. После каждого мониторинга рынка мы широко публикуем полученную информацию в открытых источниках, а дальше потребитель сам принимает решение, приобретать ли ему тот или иной товар.

Отмечу, что продажи в розничных сетях напрямую отражают результат наших исследований: в случае отрицательного результата потребители перестают покупать продукцию определенной марки. В случае положительной оценки продажи могут увеличиться более чем на 70 процентов.

Кстати, последние исследования показывают, что в 2020 году количество нарушений требований безопасности продукции в целом сократилось на 20 процентов. К примеру, на рынке молочной продукции товаров с добавлением так называемого пальмового масла - уже считаные проценты, а не десятки процентов, как было еще пять лет назад. То же с подменой видов сырья в мясной и рыбной продукции. На рынке остаются предприятия, заинтересованные в долгосрочной работе и лояльности потребителей.

У нас в стране от 200 до 250 товаров имеют государственный Знак качества. Это немного, но это и правильно. Как только мы видим, что при исследовании обуви или, скажем, кефира большинство исследованных товаров соответствует повышенным стандартам Знака качества, мы понимаем, что нужно снова поднимать планку стандарта и повышать требования. Ведь наша задача - создавать опережающие стандарты. В этом суть и смысл работы Роскачества.

Добавлю, что после того как товар получает Знак качества, мы не реже чем два раза в год проводим его повторное исследование. И если при этом выяснится, что производитель пошел на компромисс и начал экономить, например, на рецептуре, мы обязательно это обнаружим.

Отмечу, что контроль качества касается и интернет-торговли, а также цифровых товаров: антивирусов, мобильных приложений банков, онлайн-операторов, родительского контроля. Мы с вами не перешли, а, скорее, перелетели в диджитальный мир. И, конечно, людей волнует, не получат ли новые программы доступ к нашим личным персональным данным, не передадут ли они информацию о нас третьим лицам, не нарушат ли личную частную жизнь излишним вмешательством. Такими исследованиями мы тоже занимаемся, и для этого у нас создана своя лаборатория - Центр цифровой экспертизы.

Скоро мы запускаем исследование для контроля

за покупками "Доверенный интернет-магазин", который будет проходить в нашей цифровой лаборатории. Магазины тщательно проверят: не контрафактными ли товарами они торгуют, соблюдаются ли сроки поставок, соответствует ли правилам система оплаты, существует ли возможность оперативного возврата некачественного товара.

Кстати, основные онлайн-сети и маркетплейсы уже размещают информацию о результатах исследований Роскачеством товаров, которыми они торгуют, - о рейтинге Роскачества, полученном этими товарами, о наличии товаров со Знаком качества. Остальные сделают это в ближайшее время.

Второе крупное исследование поручено нам правительством России. Социологический опрос показал, что 28 процентов опрошенных людей сомневаются в качестве отечественных сыров. Являются ли эти страхи мифами или действительно есть какие-то проблемы в отрасли, мы узнаем в ближайшее время. Для проведения веерных испытаний взяты образцы продукции более 100 торговых марок сыра низкого ценового сегмента.

Кроме того, планируем проверить игрушки, доставляемые с маркетплейсов, провести тестирование смартфонов.