Как фондовый рынок отреагировал на неквалифицированных частных инвесторов

Банк России с 1 октября 2021 года ввел тестирование для защиты неопытных частных инвесторов, которые хотят получить допуск к ряду рисковых операций на бирже. Почему это надо и чем угрожает безграмотность инвесторов рынку, корреспондент "РГ" решил выяснить у экспертов.

Сегодня деньги, которые могли бы быть красиво потрачены на путешествия, в условиях закрытых границ буквально жгут карман, и граждане ищут способы их приумножить. В этом году число физических лиц, имеющих брокерские счета только на Московской бирже, увеличилось на 6,2 миллиона человек и приблизилось к 15 миллионам. Большинство из них делают первые шаги на фондовом рынке. Возникает вопрос: чем грозит такая массовость рынку? Ведь теперь, когда их стало очень много и их удельная доля в бумагах возросла, они, вероятно, могут влиять на рынок, предполагает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Суета на бирже дилетантов, желающих быстро заработать на ИТ-проектах, например, в перспективе может дискредитировать инструмент финансовой поддержки отрасли и повлечет за собой запретные и ограничительные меры, а они снизят потенциал стартап-движения в России, поясняет Александр Хмыль, директор хостинг-провайдера Hostfly.by.

Некоторые эксперты уверены, что сегодня угроза преувеличена - у 79 процентов "новичков" остаток на брокерском счете не превышает десяти тысяч рублей. В паевых фондах число клиентов за 2020 год увеличилось на 200 процентов, при этом активы этих финансовых организаций выросли всего на 12 процентов. Основное, что может оказать влияние на рынок, - это величина счетов, уверена финансовый аналитик Ирина Старкова.

В целом же аналитики видят в притоке свежей крови больше плюсов, чем минусов. Во-первых, это говорит о том, что граждане верят в рынок и видят в нем источник дохода, а значит, развивается и сам рынок. Во-вторых, это благоприятно влияет на экономику в целом: ведь вместо того, чтобы покупать товары или услуги, граждане вкладывают свои средства в акции, облигации или другие финансовые активы, тем самым предотвращая инфляцию, поясняет Александр Скурчаев, СЕО фонда SANZA Asset Management.

Так в чем же тогда проблема? Прежде всего - в целях инвестирования. Дилетанты видят в рынке возможности, которые красочно проиллюстрированы "Волком с Уолл-стрит", и многие из них спешат повторить успех Джордана Бэлфорта. При этом желание "быстро заработать и уйти" отличает спекулянта от профессионального инвестора, который никуда не торопится. И хищно присматривается к "новичкам".

Опытным инвесторам нужны дилетанты, объясняет финансовый консультант Элина Семенихина. Бумаги продаются и покупаются именно участниками рынка, и если кто-то их продает, значит, в этот момент кто-то их покупает. В период сильных волнений на рынке многие профессиональные участники избавляются от бумаг, чтоб купить их потом дешевле, а новички их в этот момент покупают. Когда цены падают еще ниже - дилетанты пугаются и продают с убытком, а профессионалы покупают по низкой цене. В итоге новичок деньги теряет, а опытный инвестор зарабатывает.

Желание "быстро заработать и уйти" отличает спекулянта от профессионального инвестора

Бизнес не может развиваться так стремительно, как растут акции топовых компаний, этот рост сугубо спекулятивный, образованный слишком большим спросом на эти акции, часто - сформированный за счет инвестиционных рекомендаций, поясняет трейдер Артем Звездин. "Умные деньги" выходят тогда, когда стоимость бумаг становится неоправданно высокой. И тут их "подхватывает" розничный инвестор.

Зачастую действия частных лиц на рынке спровоцированы "договорными пампами". Через мессенджеры собирается группа людей, которые договариваются в определенное время покупать акции малоизвестных компаний. Организатор заранее, по чуть-чуть покупает эти акции, а после делает анонс будущей возможности заработать. Пока частники покупают и разгоняют цену акций, организатор продает свой пакет, то есть фактически забирает их деньги через биржу. Это однозначно трактуется законом как манипулирование рынком и обязательно (вопрос времени - когда) об этом станет известно регулятору.

Так, некоторые акции российских компаний вырастают на 100 и более процентов в связи с договорными покупками.

Но и это не все неприятности, которые могут подстерегать на рынке начинающего инвестора. Ошибаться могут и профессионалы. Во время массовой инвестиционной паники и дилетанты, и даже некоторые профессионалы рынка перестают слушать инвестиционных специалистов, делится опытом Андрей Мануковский, председатель совета директоров Russia Sotheby's International Realty. Во время экономического пузыря 1995-2001 годов американские компании увольняли аналитиков и банковских менеджеров, отказывавшихся инвестировать в убыточные стартапы, следуя экономической логике. В то же самое время, в ипотечный кризис, именно банкиры подталкивали массы к получению ипотеки, несмотря на то что превалирующая часть населения не могла себе этого позволить. Это был кризис, искусственно созданный профессионалами, находящимися в тисках конфликта интересов.

Понятно, что после ряда неудач большая часть дилетантов уйдет с рынка, будучи разочарованной результатами и невозможностью влиять на размер получаемой доходности, уверен финансовый консультант Дмитрий Соболев.

С самого начала лучше выбрать менее рисковый вариант вложения средств. Например - инвестфонды, с помощью которых формируется возможность высокой диверсификации и сбалансированности портфеля без собственных глубоких знаний, поясняет Евгений Зайцев, гендиректор "Сбер Управление Активами". При формировании портфеля из фондов человеку нужно выбрать лишь класс инструментов, валюту и сектор экономики. Это гораздо проще поддается оценке. Другой вариант - ПИФы или доверительное управление.

- Основной опасностью для начинающего инвестора является непонимание степени рисков, присущих для столь разных биржевых инструментов, как облигации, акции, фьючерсы и опционы. Вместе с тем агрессивная маржинальная торговля или открытие позиций во фьючерсных контрактах способны нанести невосполнимые потери в течение нескольких дней, и даже часов. Более того, в результате неудачной продажи опционов у участника торгов даже может образоваться долг перед брокером. С технической точки зрения крупная убыточная позиция отдельных клиентов способна привести к временной невозможности совершения сделок другими клиентами того же брокера в отдельных экстремальных случаях, поясняет Михаил Ханов, управляющий директор "Алго Капитал".

Конечно, пассивный инвестор - потеря заработка для активных трейдеров, брокеров, управляющих фондами, банков, которым выгодна активная торговля, уточняет Виктория Староватова, основатель проекта CAS. Однако именно такая не спешность самовоспитывает инвестора - в долгосрочных вложениях человек учится уважению к капиталу - своему и чужому.

Прямая речь

Валерий Золотухин, основатель инвестиционной компании IMPACT Capital:

- Я не могу назвать рост частных инвесторов-дилетантов проблемой для рынка. Здесь вопрос скорее в ликвидности активов. Например, на Нью-Йоркской бирже или на Nasdaq она больше в 1,5-2 тысячи раз, чем на Мосбирже, - вот на это стоит обращать внимание. Нет ликвидности - не приходят крупные фонды, поскольку они не хотят "зависнуть" в российских активах. Отсутствие крупных игроков приводит к низкой оценке наших компаний по мультипликаторам. Это не дает нам конкурировать с мировыми компаниями, хотя многие наши бизнесы гораздо эффективнее. Российские компании часто эффективнее европейских. Тем не менее, несмотря на свое превосходство по многим параметрам, наш бизнес стоит дешевле.

Другая проблема заключается в том, что у нас розничным инвесторам продаются низкокачественные продукты: структурные ноты (ценные бумаги, купонные выплаты по которым зависят от будущих цен на акции. - Прим. ред.), инвестиционные страховки - на таких вещах инвесторы теряют деньги, разочаровываются и начинают искать, как Буратино, поле, где можно закопать деньги и вырастет денежное дерево. Так не работает.

Людям надо объяснять, как растут акции. Рост акций - это не спекуляция, так же как и падение. Если продукт компании востребован, бизнес будет также расти вместе с прибылью. И от этого выиграют все. Активность инвесторов - благо для всей страны, бизнес-игроков и рынка.

Кстати

Рассмотрим ситуацию на примере известной платформы для трейдинга Robinhood, поясняет Денис Бурлаков, генеральный директор финтехкомпании RBK.money. Это онлайн-приложение с очень простым и понятным интерфейсом, которое позволяет торговать на бирже, буквально превращая покупку акций в веселый аттракцион. Все удобно и доступно простому обывателю. Robinhood сделал ставку на миллениалов в возрасте около 30 лет, с отсутствием опыта инвестирования - и не прогадал. Именно они буквально ринулись инвестировать, чем и помогли сервису заработать миллионы долларов. Robinhood быстро завоевал популярность у пользователей, предложив, в отличие от традиционных брокеров, быструю удаленную регистрацию и бесплатное обслуживание, то есть отсутствие комиссий за сделку, а также платы за вывод средств и обслуживание счета. При этом начинающие инвесторы, вероятно, забыли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и если у сервиса нет очевидной монетизации, то основной доход "зарыт" в неочевидном. Речь идет о популярной в США модели: payment for order flow (плате за поток ордеров). Это значит, что заявки клиентов идут не сразу на биржу, а маркетмейкеру, который и выставляет их "оптом" на биржу. В итоге деньги делают посредники и Robinhood.