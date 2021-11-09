Как жители Слуды получили из бюджета деньги на благоустройство

Жителям архангельской деревни Слуда удалось снизить тарифы на электроэнергию, подключить уличное освещение и получить из бюджета около миллиона рублей на благоустройство.

Деревню Слуда присоединили к городу. И она лишилась всех льгот. Создали в соцсетях "Слуда ТВ", каждый день показывали репортажи. В итоге власти Слуду уже не могли игнорировать! Первой победой стали светлые улицы по ночам. Фото: Из архива деревни

Слуде - 500 лет. И все эти годы она крепко стоит на высоком берегу реки Старая Вычегда. Это настоящая деревня с сельским укладом. Но официально она считается частью города Котласа.

В процессе административной реформы Слуда лишилась статуса сельского поселения, оказавшись за чертой госпрограмм и льгот.

И началось! Слуда погрузилась во тьму.

"Когда деревню присоединили к городу, имущество сразу не передали. В 2017 году обрезали освещение", - рассказал "РГ" староста деревни Слуда Владимир Суханов.

Это к нему тогда обратились доведенные до отчаяния люди. Владимир построил в Слуде дачу, а когда вышел на пенсию, перебрался сюда из соседнего поселка, где работал начальником отдела полиции.

Создали самоуправление, выбрали совет. И дружно начали борьбу. Деревня стала открытой миру - "Слуда ТВ" почти каждый день выдает в соцсетях репортажи. В итоге ее стало невозможно игнорировать!

Первую победу деревенские одержали в 2018 году. "Нам удалось доказать, что любые объединения не лишают деревню сельского статуса, - говорит староста. - Теперь за электричество мы платим по сельским тарифам".

После этого Слуда взялась за местный "парламент": создали из депутатов свою коалицию, убедили выделить средства на установку новых бетонных опор.

И вот результат - деревня теперь полностью освещена.

Но для того, чтобы войти в программу развития сельских территорий, Слуде пришлось снова доказывать (уже в других ведомствах), что она остается деревней даже в черте города. Доказали. Слуду поддержал губернатор Александр Цыбульский. Теперь этой поправкой могут вооружиться все деревни Архангельской области, оказавшиеся в "лапах" городов.

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А Слуда получила из бюджета около миллиона. На эти деньги обустраивают парк в бору. Появились в деревне памятник землякам, погибшим в Отечественную, детская площадка, сцена...

Собираются построить клуб. И отремонтировать дорогу, правда, по документам она - федеральный лес. Значит, предстоит перевести федеральные земли в муниципальные.

"Десяток активных людей способны горы свернуть, - говорит староста. - А у нас их гораздо больше". В Слуде живут 100 человек. Их пример стал заразителен. В соседней деревне, говорят, начали по-хорошему завидовать слудским успехам. И готовы поверить: "всем миром" многие проблемы можно решить. Благо, есть у кого учиться.

Комментарий

Владимир Климанов, директор Центра региональной политики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ:

- Стремление жителей деревни Слуда сохранить сельский статус поселения вызвано в том числе и тем, что многие инструменты государственной поддержки ориентированы именно на сельскую местность.

Действуют специальные программы для работников образования и здравоохранения - земский учитель и земский доктор. Среди прочих преференций селяне могут взять, например, льготную ипотеку. А в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" определен еще целый набор мероприятий, которые недоступны другим. Так что горожанином быть не всегда выгодно.

Муниципальная реформа открыла в нашей стране процесс изменения административного статуса населенных пунктов. Он совсем запутал вопрос, что считать сельским, а что городским поселением. Сейчас многие села и деревни формально стали микрорайонами городских округов. При этом они не всегда примыкают к реальным городам, находясь в отдалении. Фактически на региональном уровне, ответственном за проведение конкретных муниципальных преобразований, признается, что ресурсов для самостоятельного развития сел на местах нет.

Попытки изменить эту ситуацию предпринимаются. Несколько лет назад был введен особый вид муниципальных образований - округа. Это позволяет хотя бы формально сохранять "сельскость" для таких территорий, как Слуда. Однако, по сути, проблема остается. И везде без помощи городов села выжить практически не могут.

Подготовила Ольга Бухарова