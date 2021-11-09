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09.11.2021 22:46
Рубрика: Экономика

Лишившиеся доходов самозанятые Калининграда получат по 250 тысяч рублей

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
В Калининградской области самозанятым гражданам, пострадавшим от эпидемиологических ограничений, выплатят по 250 тысяч рублей. Новая мера станет частью действующего механизма поддержки малоимущих калининградцев - социального контракта. Чтобы получить деньги, нужно обратиться в органы соцзащиты.
Фото: РИА Новости
Самозанятые получили возможность торговать на крупных маркетплейсах

В самом западном российском регионе действуют довольно жесткие ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. На антикризисные субсидии и льготные займы для предпринимателей областные власти направили более 120 миллионов рублей. А для самозанятых граждан, которые не всегда относятся к субъектам бизнеса, но платят налог на профессиональный доход, разработали особую меру поддержки в рамках механизма социального контракта. Вообще-то безработные калининградцы, желающие зарегистрироваться в качестве самозанятых, могли заключить такой контракт с органами соцзащиты и раньше, получив деньги на открытие своего дела. Но сейчас механизм расширили. В число получателей поддержки включили граждан, которые давно работают на себя, но из-за эпидемиологических ограничений лишились заказов.

- Речь идет о самозанятых, чьи доходы снизились за последние три месяца и составляют не более одной установленной в нашем регионе на 2021 год величины прожиточного минимума на одного члена семьи, - поясняет глава регионального минэкпрома Вероника Лесикова. - Они могут единовременно получить государственную помощь в размере 250 тысяч рублей на основании социального контракта. При ведении личного подсобного хозяйства размер такой выплаты составит 100 тысяч рублей. Деньги можно потратить как на оплату текущих расходов, так и на развитие - к примеру, на покупку оборудования.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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