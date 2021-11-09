На юге Петербурга загорелся склад

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга бойцы МЧС борются с пожаром второго ранга сложности.

Как сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пожар вспыхнул сегодня, 9 ноября, в 13.40 по адресу Ленсоветовская дорога, дом 353. Горит одноэтажное складское здание площадью две тысячи квадратных метров. В данный момент огнем охвачено 150 квадратных метров.

В тушении пожара задействовано 40 человек личного состава и 11 единиц техники. Сведений о пострадавших при возгорании нет.

Это уже второй пожар в Пушкинском районе за сегодня. В 8.20 поступило сообщение о возгорании по адресу Новодеревенская улица, 14. Там полностью выгорел гараж.