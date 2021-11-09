Петербург столкнулся с нехваткой зарядных станций для электрокаров

В СЗФО и во всей России не хватает зарядных станций для электромобилей. Сегодня в стране насчитывается только тысяча таких ЭЗС, а необходимо еще как минимум 2,5 тысячи. Специалисты считают, что в создании инфраструктуры для электрического транспорта должно участвовать не только государство, но и бизнес.

По числу электромобилей - порядка 11 тысяч - Россия пока сильно отстает от других стран. Они составляют всего 0,02 процента от общего количества транспортных средств, но даже этот небольшой парк негде заряжать. При этом стратегия развития отечественного автопрома предусматривает, что к 2025 году машин с электродвигателем должно быть уже десять процентов, или 202 тысячи штук. По оценкам экспертов, избежать роста не получится: во многих странах вводятся ограничения для транспорта с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), производители постепенно переключаются на электромобили. Считается, что они помогут спасти планету от выбросов парниковых газов.

Петербург входит в число всероссийских лидеров по электромобильности: горожане приобрели уже более 300 таких машин. Несмотря на пандемию, за последний год их продажи в Северной столице значительно выросли. Но главное - здесь разработали новый городской электрокроссовер, готовится его запуск в массовое производство. И это серьезная заявка на то, чтобы Россия стала не просто потребителем нового вида транспорта, а полноправным участником этого рынка.

В Петербурге и Ленобласти развивается и сеть электрозарядных станций - с участием распределительной сетевой компании. По ее данным, в городе и регионе установлены 53 зарядные станции для электромобилей, в том числе 40 - быстрого типа, со временем зарядки до часа. То есть на каждую ЭЗС приходится в среднем шесть машин - вроде бы неплохой показатель, но из-за специфики этого транспорта зарядок для него нужно как можно больше.

- Модель использования электромобиля кардинальным образом отличается от обычной, - отметил директор компании по развитию сети зарядных станций Юрий Орлов на Форуме стратегов в Петербурге. - Заряжаться и заправляться - совершенно разные истории. На автомобиле с ДВС все просто: замигала лампочка, нашел ближайшую станцию, заправился - весь процесс занял пять-десять минут. Электромобиль при полной разрядке будет заряжаться час-полтора в зависимости от его типа и мощности станции. Находиться в нем все это время проблематично - чувствуется вибрация, хочется выйти. Поэтому заряжаться лучше понемногу во время стоянок. А для этого станции нужны везде - дома, на работе, в дороге. По нашим оценкам, их должно быть в 200 раз больше, чем АЗС.

Зарядные станции обычно устанавливают на основных магистралях, у вокзалов, крупных ТЦ и в других оживленных местах. Но в европейских странах до 80 процентов электромобилей заряжаются по месту жительства владельцев. Однако там преобладает малоэтажная застройка, а в России строят целые кварталы высоток.

- Понятно, что за электротранспортом будущее. Но невольно представляется такая картина: с балконов многоэтажных домов гирляндами свисают удлинители для зарядки. Возникает вопрос: как будут решаться технические проблемы при существенном росте числа электромобилей? - говорит президент Ассоциации транспортных инженеров Султан Жанказиев.

По словам Юрия Орлова, речь не идет о том, чтобы все машины на обычном топливе враз сменились электрическими. Если бы это произошло, энергии для них не хватило бы ни в одной стране мира. Но для того количества электромобилей, которое ожидается через пять-десять лет, ресурсов в городах вполне достаточно. А о зарядках у дома должны позаботиться застройщики и управляющие компании.

- В целом для развития этого рынка необходимо участие региональных операторов зарядной инфраструктуры. В такой бизнес могут прийти компании с соответствующими ресурсами - например, сбытовые, генерирующие или имеющие место под стоянку. Для создания ЭЗС мало купить зарядку с софтом - нужна стратегия, бизнес-модель. Надо понимать, как это будет монетизироваться. В Европе зарядные станции показали себя как убыточные, - рассуждает глава компании.

В России проекты по созданию ЭЗС коммерчески эффективны только в перспективе, считают петербургские авторы доклада о развитии этого рынка. Для успеха важно участие всех заинтересованных сторон - автопроизводителей, сетевых компаний и других. По выводам специалистов, потребуется и активное содействие государства, которому придется взять на себя до 50 процентов расходов. Кстати, в Китае и в других странах рынок электромобилей развивается именно благодаря госучастию и различным льготам для их владельцев.

Но мировой опыт показывает и возможность финансирования значительной доли зарядной инфраструктуры частными компаниями - например, сетевыми ресторанами быстрого питания и девелоперами. Это особенно актуально для России с ее огромной территорией. Сегодня из-за неразвитости сети далеко от большого города на электромобиле не уехать. Эксперты подсчитали, что для его бесперебойного передвижения по стране на каждые сто километров дорог должна быть станция зарядки. И чем больше участников в это вложится, тем лучше.

Мнение

Вадим Донченко, научный руководитель НИИ автомобильного транспорта:

- Сегодня электромобили во всем мире уже начинают рассматривать как промежуточное решение, и, возможно, не лучшее. Исследования показали, что если в США 95 процентов легковых автомобилей перейдут на электричество, то они будут потреблять около 80 процентов всей производимой энергии. То есть вопрос генерации становится основным. Причем это должна быть чистая энергия, а не от угольных станций.

Электромобили не решают многих проблем - например, загруженности дорог и, как ни странно, вредных выбросов. Потому что все равно будут выделяться продукты износа резины. Кроме того, для производства электромобилей понадобится увеличить добычу кобальта и лития, что также нанесет ущерб окружающей среде.

Вся эта цепочка нивелирует преимущества этого транспорта. Возможно, на какое-то время он станет решением, но при его развитии надо учитывать и негативные моменты.